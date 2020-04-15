Formula E, sürücüler ve sim yarışçıları için yeni Espor serisini tanıttı

Motorsport Games ile ortaklaşa kurulan the Race at Home Challenge adlı seriler, bu hafta sonu yapılacak olan sezon öncesi, şampiyonluk dışı yarış ile başlıyacak ve 8 hafta boyunca yapılacak yarışlar ile devam edecek.

FE'nin yakın zamanda açıkladığı UNICEF işbirliği ile beraber, turnuva sırasında elde edilen tüm gelirler uluslararası koronavirüs yardım fonuna bağışlanacak.

Seriler, FE spikeri Jack Nicholls, CEO Jamie Reigle ve sürücüler Antonio Felix da Costa ve Felipe Massa'nın katıldığı online basın toplantısı ile duyuruldu.

FE'nin Espor platformunu oluşturmakta Formula 1, IndyCar ve MotoGP'ye oranla neden bu kadar geç kaldığı sorusuna Reigle şu yanıtı verdi: "Eğer bir şeyde birinci olmazsanız, daha ilgi çekici olmak için farklı bir şey yapmanız gerekir."

"The Race at Home Challenge serileri, kendine özel bir yapıya sahip."

rFactor 2 platformunda oynanacak olan seriler, 'Battle Royale' stili eleme yarışlarından oluşacak. Bu eleme yarışları ile beraber tur başına, son sırada yer alan pilot elenecek.

Bu eleme usülü 10 katılımcı kalana kadar devam edecek ve daha sonrasında ise yarışçılar, tek turluk bir sprint yarışına devam edecekler. Gridlerin dizilimi ise tek turluk sıralama seansına göre belirlenecek.

Sekiz şampiyona yarışı da normal FE puan sistemine sahip olacak, pole pozisyonu ve en hızlı tur için de puan verilecek. Son yarışta ise çifte puan sistemi kullanılacak.

İlk yarış için 14 FE sürücüsünün ismi açıklandı. Bu isimlerin arasında Audi pilotları Lucas di Grassi ve Daniel Abt, BMW pilotları Alexander Sims ve Maximilian Guenther, şampiyona lideri da Costa, Mercedes FE sürücüsü Stoffel Vandoorne, Felipe Massa ve Jaguar sürücü Mitch Evans bulunuyor.

Bu kadroda bulunan pek çok isim, başka Espor etkinliklerine de katılmıştı. Ancak Reigle, FE yarışlarının ayarlamasının, diğer motor sporları Espor etkinlikleri ile çakışmayacak şekilde yapıldığının altını çizdi.

Reigle şunları söyledi: "Formula E Race at Home Challenge'a özel bir yer ayırdığımızdan emin olmak istiyoruz."

"Kendi çizelgemize sahip olmaya çalışıyoruz ve bu sırada diğer serilere de saygılı olmaya çalışıyoruz. Bu takvimde her zaman bulunacak bir aralık var, ancak amacımız gerçek yarışlara geri dönmek olacak."

Yarışlar, FE websitesi ile beraber serinin Youtube, Twitch, Facebook ve Twitter kanallarından da yayınlanacak.

Her hafta, sim yarışçılarına özel olarak yapılacak bir organizasyon da olacak ve bu, farklı bir sanal pistte yapılacak.

Misafir sürücülerin yanında, her haftanın pazartesi gününde perşembe gününe kadar yapılacak olan bir sıralama aralığı olacak ve ilk 18 isim yarışma şansı yakalayacak.

Sim yarışı liginin şampiyonu ise, senenin ilerleyen aylarında planlanacak olan, gerçek bir FE testine katılma hakkı kazanacak.

FE daha öncesinde yüksek profile sahip bir Espor etkinliği düzenlemişti, ki en önemlisi 2017'de yapılan Vegas eRace olmuştu. Yarışta toplam ödül 1 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Ancak yarış sırasında birden fazla teknik problem yaşanmıştı - buna pist üstünde yarışı kazanan Olli Pahkala'nın, oluşan yazılım hatası ile daha fazla Fanboost kullanması sonucu 12 saniyelik zaman cezasına çarptırılıp üçüncülüğe düşürülmesi de dahildi.