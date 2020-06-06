Formula E eSpor mücadelesinde kim şampiyon olacak? Vandoorne mu, Wehrlein mi?

Motorsport Games işbirliği ile düzenlenen Formula E Race at Home Challenge, koronavirüs döneminde UNICEF'e yardım toplama amacıyla düzenlendi. Sanal şampiyonada Daniel Abt'ın yerine başkasını yerine yarıştırdığı için gerçek koltuğunu kaybetmesi gibi ilginç olaylar da yaşandı.

Sıralamalarda büyük ölçüde öne çıkan Vandoorne, ilk yarışını ancak New York'ta kazanabilmişti. Şu ana kadar gerçekleştirilen 6 yarışın 4'ünde pole pozisyonunu Vandoorne kazansa da yarışlarda durum farklı oldu.

Bu hafta sonu New York ve Berlin'de gerçekleşecek çift yarış öncesinde Vandoorne 1 puan farkla Wehrlein'ın önünde yer alıyor. Onların 32 puan gerisinde ise ilk yarışların favorisi Gunther yer alıyor.

Yarışları bugün ve yarın 17:30'da Formula E'nin internet sitesi ya da hesaplarından veya Motorsport.com üzerinden izleyebilirsiniz.