Formula 2 ve Formula 3 de sanal yarış düzenleyecek
Formula 2 ve Formula 3 serileri, bu hafta sonu sanal bir yarış düzenleyeceklerini doğruladılar.
Gerçek yarışların yokluğunda, sanal yarışlar düzenleyen yarış serilerinin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
Bugün Formula 2 ve Formula 3'ün ortak şekilde ilk resmi sanal yarış serisini düzenleyecekleri açıklandı.
İlk yarış bu pazar günü yapılacak. Formula 2 ve Formula 3 sürücülerinin katılacağı ilk yarış, Sakhir sanal pistinde gerçekleşecek Bahreyn'deki yarışlara ek olarak Barcelona, Monako ve Bakü'de birer yarış daha yapılacak.
F1 2019 platformunda düzenlenecek seride sürücüler, Formula 2 aracının direksiyonuna geçecekler.
Yarışlar 30 dakikalık bir ilk yarış ve ardından 5 turluk kısa bir ikinci yarışı gerçekleşecek. İkinci yarışta grid (ilk sekiz) tersine çevrilecek.
Eğlenceyi arttırmak için, sürücüler sabit araç ayarlarıyla yarışacaklar. Hasar alma devre dışı bırakılacak ve isteğe bağlı olarak sürüş yardımı seçenekleri etkinleştirilebilecek.
Şu ana kadar F2 sürücüleri arasında Christian Lundgaard, Louis Deletraz, Jose Manuel Correa, Callum Ilott, Luca Ghiotto, Nobuhara Matsushita, Felipe Drugovich ve Jack Aitken'in yarışa katılacağı açıklandı.
Yarış Pazar günü, Türkiye saatiyle 18:00'de başlayacak. YouTube ve Twitch'teki Formula 1 kanallarında canlı yayınlanacak.
Sürücü kadroları:
CARLIN: Antonio Fuoco ve Norman Nato
ART Grand Prix: Christian Lundgaard ve Théo Pourchaire
DAMS: Oliver Rowland ve Calan Williams
UNI-Virtuosi: Callum Ilott ve Luca Ghiotto
PREMA Racing: Frederik Vesti ve Arthur Leclerc
Charouz Racing System: Louis Delétraz ve Juan Manuel Correa
Campos Racing: Liam Lawson ve Jack Aitken
MP Motorsport: Nobuharu Matsushita ve Felipe Drugovich
BWT HWA RACELAB: Jack Doohan
Trident: Olli Caldwell ve Lirim Zendeli
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|Editör
|Kemal Şengül
Formula 2 ve Formula 3 de sanal yarış düzenleyecek
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