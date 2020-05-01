Formula 2 ve Formula 3 de sanal yarış düzenleyecek

Gerçek yarışların yokluğunda, sanal yarışlar düzenleyen yarış serilerinin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bugün Formula 2 ve Formula 3'ün ortak şekilde ilk resmi sanal yarış serisini düzenleyecekleri açıklandı.

İlk yarış bu pazar günü yapılacak. Formula 2 ve Formula 3 sürücülerinin katılacağı ilk yarış, Sakhir sanal pistinde gerçekleşecek Bahreyn'deki yarışlara ek olarak Barcelona, ​​Monako ve Bakü'de birer yarış daha yapılacak.

F1 2019 platformunda düzenlenecek seride sürücüler, Formula 2 aracının direksiyonuna geçecekler.

Yarışlar 30 dakikalık bir ilk yarış ve ardından 5 turluk kısa bir ikinci yarışı gerçekleşecek. İkinci yarışta grid (ilk sekiz) tersine çevrilecek.

Eğlenceyi arttırmak için, sürücüler sabit araç ayarlarıyla yarışacaklar. Hasar alma devre dışı bırakılacak ve isteğe bağlı olarak sürüş yardımı seçenekleri etkinleştirilebilecek.

Şu ana kadar F2 sürücüleri arasında Christian Lundgaard, Louis Deletraz, Jose Manuel Correa, Callum Ilott, Luca Ghiotto, Nobuhara Matsushita, Felipe Drugovich ve Jack Aitken'in yarışa katılacağı açıklandı.