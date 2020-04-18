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eSports / Yarış raporu

FE Sanal Yarışı: Monaco'da yapılan test yarışının galibi Gunther oldu

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Çeviren: Efe Kahya, Editör
18 Nis 2020 20:34

BMW sürücüsü Maximilian Gunther, Monaco'da yapılan Formula E Race at Home Challenge'ın test yarışını pole pozisyonundan başlayarak kazandı.

UNICEF'i desteklemek amacıyla yapılan yarışta 21 tam zamanlı FE sürücüsü rFactor 2 oyununda, Monaco'daki sanal FE pistinde yarıştılar. Araçların performansı ve ayarları eşitlenmişti. 

Simülasyon yarışlarına düzenli olarak katılan Gunther, Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne'un 0.4 saniye önünde pole pozisyonunu aldı. Porsche pilotu Andre Lotterer ise son seri şampiyonu Jean-Eric Vergne'in önünde üçüncü sıradan yarışa başladı.

Start ile beraber iyi bir kalkış yapan Gunther, Sainte Devote'a gelinirken liderliği korudu ve bu andan itibaren Vandoorne ile beraber, arkalarındaki gruptan koptular. 'Racing royale' formatını kullanan yarışta elenen ilk isim Edoardo Mortara oldu. Yarışa, sıralamalarda tur atamadığı için son sıradan başlayan Edoardo Mortara, ilk turun sonunda çizgiyi son sırada geçtiği için elendi.

Gunther ve Vandoorne'un takım arkadaşları Alexander Sims ve Nyck de Vries, grubun arka taraflarında mücadeleye girdiler ve bir sonraki elenen isimler oldular. Her ne kadar Gunther 1 saniyenin üstünde bir ara açmış olsa da Vandoorne, Alman pilot ile teması kaybetmedi ve öndeki ikili, yarışı Lotterer'in 10 saniye önünde tamamladılar. 

Son şampiyon Vergne yarışın erken noktalarında üçüncülüğe yükseldi, ancak Lotterer'in liman virajında yaptığı atak ile beraber tekrardan dördüncülüğe geriledi. Bu hamleden sonra, Sam Bird'ün yerine Envision Virgin Racing ile yarışta yer alan Nick Cassidy, yakaladığı momentum ile beraber Vergne'ü geride bıraktı.

Marakeş'teki çaylak testininin en hızlı ismi olan Cassidy, yaptığı hata ile beraber Lotterer'in farkı açmasına izin verdi ve yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Vergne ise zorlanmaya devam etti ve Rascasse virajında hata yaptı. Bu hata ile beraber, arkasında bulunan Oliver Rowland ve Nico Müller de Vergne'i geride bıraktı. Şampiyona lideri Antonio Felix da Costa'nın elendiği anda ise Vergne, Sainte Devote virajında Rowland'a atak yaptı.

Ancak ikili virajı dönemedi ve bu hata ile beraber Jaguar sürücüsü Mitch Evans'ın yedinci olmasına izin verdiler. Yarışta Sebastien Buemi'nin yerini alan Nissan GT Academy sürücüsü Jann Mardenborough ve NIO 333 sürücüsü Oliver Turvey, ilk 10'u tamamlayan son isimler oldular.

Jaguar pilotu James Calado, Yüzme Havuzu bölgesinde şikanı kestiği için 5 saniyelik bir zaman cezasına çarptırıldı ve Ma Qinghua ile 12. sıra için verdikleri savaşta kaybeden isim oldu.

Formula E'nin sanal serisinin ilk yarışı 25 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E , eSports
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

TR Endurance League

TR Endurance League

16 Nis - 19 Nis
Abu Dhabi Başlangıç:
21 Saat
:
17 Dakika
:
49 Saniye
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Abu Dhabi
Paz 19 Nis
Paz 19 Nis
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