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eSpor / Yarış raporu

F2 Sanal Bahreyn GP: Arthur Leclerc rahat kazandı

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F2 Sanal Bahreyn GP: Arthur Leclerc rahat kazandı
Ekleyen:
, Editör
3 May 2020 18:00

Formula 2 ve Formula 3 sürücülerinin katıldığı Sanal Bahreyn GP'de zafer Arthur Leclerc'in oldu.

F1 2019 oyununun Formula 2 araçlarıyla düzenlenen ilk Formula 2&Formula 3 yarışı büyük heyecana sahne oldu.

Bahreyn'deki ilk yarışa Arthur Leclerc ilk sıradan başladı ve Liam Lawson ikinci ve Oliver Rowland üçüncü sıradan kalktı.

20 sürücünün katıldığı ve toplamda 16 tur süren yarışta, ilk turda pek çok temas yaşansa da liderlik el değiştirmedi.

Ancak Rowland ikinciliğe ve Jack Aitken üçüncülüğe çıktı.

İlk turlarda Rowland, Leclerc'in hemen arkasındaydı ve onu zorlamaya başladı. İkili arasındaki fark sürekli olarak 0.5 ila 1 saniye arasında gidip geldi.

Leclerc yarışın 6. turunda pite gelirken, Rowland da kendisiyle aynı stratejiyi tercih etti.

Pit stopların ardından Leclerc ve Rowland arasındaki fark açılmaya başladı ve ilk sekiz tur geride kalırken 4.5 saniyeyi buldu.

Leclerc kalan süre içerisinde hata yapmayarak 5.6 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Rowland ikinci olurken, Lawson üçüncü ve Callum Ilott dördüncü oldu.

Jack Aitken beşinci olurken, Louis Deletraz altıncı, Norman Nato yedinci, Felipe Drugovich sekizinci ve Christian Lundgaard dokuzuncu oldu.

İlk onu Lirim Zendelli tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Kemal Şengül

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