F1'in yıldızları, Espor etkinliğinin ilkinde 33 bin dolar yardım topladı

Sürücüler tarafından organize edilen altı ayaklı "Race For The World" serisi, motor sporları fanlarını eğlendirmenin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu için 100 bin dolar bağış toplamaya çalışıyor.

Seri, bu hafta üç ayrı geceye yayıldı. Sıralama turları tek tur üzerinden gerçekleşirken, yarış %25 mesafede koşuldu.

Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi, Antonio Felix da Costa, Callum Ilott, Giuliano Alesi, Nick Cassidy, Christian Lundgaard, Pietro Fittipaldi, Sean Gelael, Antonio Fuoco, Arthur Leclerc, Luca Salvadori, Luca Albon, Thibaut Courtois ve Louis Deletraz etkinlikte yer alan isimlerden bazılarıydı.

Sanal Grand Prix'de zafere ulaşan Leclerc de dahil olmak üzere sürücülerin çoğu kendi Twitch hesaplarından yarışı canlı yayınladılar.

İlk yarış Abu Dhabi'de gerçekleştirildi ve Christian Lundgaard pole pozisyonunun sahibi oldu. Ancak zafere ulaşan isim Alex Albon oldu.

Silverstone'da gerçekleştirilen ikinci yarışta ise galibiyete Charles'ın kardeşi Arthur Leclerc ulaştı.

14 Nisan Salı günü serinin ikinci ayağı gerçekleşecek.

Sürücüler 100 bin dolar hedefine henüz ulaşamasa da 33 bin dolar toplamayı başardılar.