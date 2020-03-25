F1'in E-Spor yarışlarından öğrendiğimiz 5 şey

İki ayrı organizasyon Sakhir pistinde yapıldı ve fanlara üç farklı yarış sundu. Büyük ihtimalle ilk defa e-spor yarışı organizasyonlarına bu kadar çok izleyici katıldı.

Üç saatlik eğlencenin tamamını izleyen biri olarak, akşamdan öğrendiğim önemli notları sizler ile paylaşıyorum.

Lando Norris parlayan bir yıldız

Pazar akşamında yapılan iki yarışın da gözdesinin Lando Norris olduğu konusunda hiçbir şüphe yok.

Pistte aldığı sonuçlar beklentileri karşılamadı. Veloce organizasyonda ilk turda kazaya karışması ve Sanal Grand Prix'de bağlantısının gitmesi ile beraber podyum için savaşamadı.

Ancak buna rağmen şovu çalmayı başardı ve Lando'nun Twitch kanalı - 100.000'den fazla izleyiciye sahip oldu - insanların yarışı izlemesi gereken bir yer haline geldi.

Bunun en büyük sebebi ise olanlar sonucunda somurtmak yerine - aralarında Max Verstappen, Carlos Sainz, Alex Albon ve geçen seneki McLaren mühendisi Andrew Jarvis'in de bulunduğu - pek çok kişiyi telefonla aradı ve yaptığı bu esprili iletişim sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eğlence yarışı ve sim yarışı çok farklı şeyler

Her ne kadar Pazar akşamı büyük bir eğlence festivaline sahip olmuş olsa da sim yarışı meraklıları gördüklerinden pek etkilenmediler.

Örnek vermek gerekirse, Johnny Herbert'ın Sanal Grand Prix'de fütursuzca ilk virajı kesip 17.likten birinciliğe çıkması, üst seviye bir e-spor yarışında görülmeyecek bir durumdu.

Belirli olan bir durum ise F1 2019 oyunu bir simülasyon oyunundan öte bir şey. Bu da Max Verstappen ve Lewis Hamilton gibi başka platformlarda oyun oynayan insanların neden yarışa katılmadığını açıklıyor.

F1 2019'un yüksek kalite yarış sağlayamadığını söylemek saçma olur, çünkü her iki Veloce yarışında da E-Spor profesyonelleri mükemmel bir iş çıkardı.

Ancak platformun sağladığı durumlar göz önüne alındığında, beklentiler üzerine belirli sınırlar bulunmakta. Eğer bunun ciddi bir F1 yarışı yedeği yerine bir eğlence kaynağı olduğunu kabul edersek, bende her şey gayet iyi.

Gridin kendi karakterlerine ihtiyacı var

Şu ana kadar e-spor sürücüleri ve gerçek yarış dünyası sürücüleri arasında bir bağlantı sağlanamıyordu. İki taraf da birbirlerine paralel şekilde çalıştılar.

Her ne kadar Max Verstappen ve Lando Norris gibi F1 yıldızları online alanda kendi sürüşlerini yayınlamış ve Igor Fraga diğer tarafa geçiş yapmış olsa da istisnalar kaideyi bozmuyor.

Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yapılması gereken en büyük şey E-Spor starlarının, tüm yarış komünitesine tanıtılması olmalı. Bizim onların değerini anlamamız gerekiyor.

E-Sporlar an itibariyle spot ışıklarını üzerlerine çekmiş durumdalar. #NotTheBahGP'nin popülerliği, Motorsport Games'in seriyi geliştirme üzerine yaptığı stratejik bir birlikteliğe dayanıyor.

Motorsport Games, Le Mans e-spor serisini ve eNASCAR Heat Pro League'i ortaya koyarak gösterdiği başarıyı, gerçek dünyada iptal edilen yarışların yarattığı boşlukları kapatmada da gösterme amacını belirlemiş durumda.

Bu şans ile beraber sürücülerin de kendini gösterme şansı açığa çıkıyor. #NotTheBahGP yarışının galipleri Cem Bölükbaşı ve Daniel Bereznay, yarışları ilk defa izleyen çoğu F1 taraftarı tarafından tanınmayan isimlerdi. Bu yüzden üst düzey sim yarışçılarının isimlerini ve karakterlerini tanıtmak çok önemli bir hedef olmalı.

Bağlantı kayıpları kabul edilemez

Her ne kadar Lando Norris'in Twitch'teki görüntüleri çok eğlenceli olsa da ve herkes Lando'nun AI olan LandoBot'un yarıştaki gelişimine gülmüş olsa da, bu durumun olmasının sebebi Norris'in oyun sunucusundan atılmış olmasıydı.

Norris'in yarışın yıldızlarından biri olması beklenirken Sanal Grand Prix gibi üst düzey bir organizasyonda, Lando'nun tek bir sıralama veya yarış turu atmadan oyunan düşmesi pek de affedilebilir bir durum değil.

Tabii ki de online yarışların kötü yanlarından biri bazı zamanlarda bağlantının kaybolması - ve hepimiz bu durumun oluşması ile bir hayal kırıklığı yaşadık - ancak Norris'e olan bu durumun iki kez üst üste, kısa zaman aralıklarında olması, kaçınılması gereken bir şey.

Tabii ki onun Twitch kanalı, her zaman sürüş yapıyor olsaydı ve arkadaşlarını arıyor olmasaydı bu kadar eğlenceli olmazdı, ama hepimiz onun pistte savaşıyor olmasını izlemeyi yeğlerdik.

Hepimiz hayatımızda biraz yarışa ihtiyaç duyuyoruz

F1 2019 ekran görüntüsü Fotoğraf: Veloce Racing

Bu iki organizasyonda da aldığımız en büyük verim, Formula 1 ve sim yarış taraftarlarının coronavirüs haberlerini bir kenara koyup son iki haftada olanlar sonrasında biraz eğlenmeleriydi.

Çoğumuzun hayatı motor sporları takvimlerinde olan değişikliklerden etkilenmiş durumda ve sanırım pist aksiyonundan geri kalma durumu uzun aylar boyunca devam edecek. Böylece yarış aksiyonu hepimizin özleyeceği bir durum haline gelecek.

Tüm Dünya eve kapanma ve karantinaları konuşurken, tabii ki bu durumlar erken pit ve geçişlerden daha önemli olsa da, insanların bu durumdan biraz uzaklaşması ve tekerlek tekerleğe aksiyondan keyif alması, ruhları ayakta tutup yarış komünitesini bir araya getirme durumunda çok önemli bir olay.

Hem Veloce hem de F1, bu zor zamanlarda insanların yüzündeki gülümsemeleri geri getirdikleri için büyük bir alkışı hak ediyorlar.