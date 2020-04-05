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eSports / Son dakika

Motorsport&Ortombo F1 Espor şampiyonasında sıradaki durak Azerbaycan!

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Motorsport&Ortombo F1 Espor şampiyonasında sıradaki durak Azerbaycan!
Ekleyen:
, Editör
5 Nis 2020 08:29

Motorsport.com ve Ortombo Akademi'nin Flank Esports desteğiyle düzenlediği F1 2019 şampiyonasında sıradaki durağımız Azerbaycan Grand Prix'si olacak.

Pandemi etkisinde geçen şu günlerde F1 sezonu her ne kadar sekteye uğramış olsa da, sanal dünyada heyecan YouTube Motorsport Türkiye ekranlarında hız kesmeden devam ediyor.

Motorsport.com ve Ortombo Akademi iş birliğiyle, Flank eSports desteğiyle düzenlenen F1 2019 yarışında sıradaki durağımız Azerbaycan'ın Bakü sokakları.

Normal yarışın %50'si uzunluğunda yapılacak olan yarışta Türkiye'nin en hızlı isimleri bir kez daha karşı karşıya gelecekler.

Bugün saat 15:00'te yapılacak olan heyecanlı yarışı Cihangir Perperik ve Emre Baltaoğlu anlatacak.

Bu heyecan dolu mücadeleyi sakın kaçırmayın! Saat 15:00'te Youtube kanalımıza bekliyoruz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSports
Editör Kemal Şengül

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