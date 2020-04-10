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eSports / Son dakika

F1 sürücüleri yardım için yeni bir sanal yarış serisine katılacak

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F1 sürücüleri yardım için yeni bir sanal yarış serisine katılacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Nis 2020 18:36

Altı Formula 1 sürücüsü, önümüzdeki hafta COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu için 100 bin dolar toplayabilmek adına yeni bir sim yarış serisine katılacaklar.

'Dünya için Yarış' serisi önümüzdeki yedi güne yayılacak ve üç gecede gerçekleşecek. Etkinliğe F1, Formula E, F2, F3 ve Super Formula sürücülerini de içeren 19 isim katılacak.

Bu sanal yarışa katılan F1 pilotları Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi ve Nicholas Latifi olacak.

Sürücüler, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle beklemeye devam ederken, F1 2019 oyununda düzenli olarak yarışlara katılıyorlar. Fakat şimdi yardım için para toplamak adına bir seri oluşturmuş olacaklar.

Leclerc, "Bunu gerçekleştirmek mutluluk verici. Hepimizin bunda birleşmesi ve bu grubun bir amaç için bir araya gelmesi harika." dedi.

Serinin ilk ayağı 11 Nisan Cumartesi, ikinci ayağı 14 Nisan Salı ve üçüncü ayağı 17 Nisan Cuma günü TSİ 20:00'de yapılacak. Sürücüler 100 bin dolarlık bir bağış hedefi belirlemiş durumda ve tüm gelirler doğrudan Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 fonuna gidecek.

Formula E şampiyona lideri Antonio Felix da Costa, Ferrari'nin genç yeteneği Callum Ilott ve Giuliano Alesi, Super Formula şampiyonu Nick Cassidy, Renault'nun genç sürücüsü Christian Lundgaard ve Haas F1 yedek pilotları Pietro Fittipaldi ile Louis Deletraz etkinlikte yer alacak.

Ayrıca Motorsport Games ve Veloce Esports'un düzenlediği sim etkinliğine katılan Chelsea'nin kalecisi Thbaut Courtois de etkinlikte yer alacak.

Gridi tamamlayanlar isimler Sean Gelael, Antonio Fuoco, Arthur Leclerc, Luca Salvadori ve Luca Albon olacak.

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Editör Luke Smith

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