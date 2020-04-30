F1, Sanal Grand Prix'ye katılacak isimleri açıkladı, Sainz ve Norris yarışmayacak
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Sanal Grand Prix etkinliğine 2003 Dünya Ralli Şampiyonu Petter Solberg de katılacak.
F1, bu hafta sonu sonuncu Sanal Grand Prix etkinliğini düzenleyecek ve bu sanal yarış Hollanda GP'nin yerini alacak.
F1 2019 video onunda Zandvoort pisti bulunmuyor. Bu nedenle taraftarlara sosyal medya üzerinden Zandvoort yerine yarışın hangi pistte yapılması gerektiği soruldu ve 40 binden fazla oyun kullanıldığı oylamanın galibi Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Interlagos oldu.
F1, perşembe günü itibariyle etkinliğe Red Bull sürücüsü Alexander Albon, Alfa Romeo sürücüsü Antonio Giovinazzi, Williams'tan Nicholas Latifi ile George Russell ve Ferrari'den Charles Leclerc'in katılacağını doğruladı.
McLaren sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz bu hafta sonu yapılacak etkinlikte yer almayacaklar. Etkinliğe katılacak isimler arasında ralli efsanesi ve 2003 WRC şampiyonu Petter Solberg ile Formula 2 sürücüsü Christian Lundgaard da yer alıyor.
Renault için yarışacak Solberg, "Christian'la yarışacağım için sabırsızlanıyorum. Babası Henrik ile gençken birbirimize karşı yarıştık ve bu yüzden takım arkadaşım iyi bir ralli ailesinden geliyor. Her şeyde olduğu gibi %110'umu vereceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her şeyde olduğu gibi bir amacımız var; kazanmak." dedi.
Motor sporları dünyasının dışından gelen isimler arasında İngiliz kriketçiler Ben Stokes ve Stuart Broad da yer alıyor. Ayrıca AC Milan futbol kulübü kaptanı Alessio Romagnoli, sanal yarışta yer alan bir başka isim olacak.
Racing Point'te Ralf'in oğlu David Schumacher ile Jimmy Broadbent mücadele edecek.
Sürücüler pazar günü TSİ 19:00'da yapılacak 28 turluk yarış öncesinde kısa bir sıralama seansına da katılacak.
F1, şimdiye kadar yapılan üç Sanal Grand Prix'yi 16 milyondan fazla insanın takip ettiğini tahmin ediyor.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1 , eSpor
|Editör
|Luke Smith
F1, Sanal Grand Prix'ye katılacak isimleri açıkladı, Sainz ve Norris yarışmayacak
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