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eSports / Son dakika

F1 Sanal Grand Prix: Leclerc çıktığı ilk yarışın galibi oldu!

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F1 Sanal Grand Prix: Leclerc çıktığı ilk yarışın galibi oldu!
Ekleyen:
, Editör
5 Nis 2020 20:37

Vietnam GP'si hafta sonunda, pistin F1 2019 oyununda olmaması sebebiyle Avustralya Grand Prix'inde yapılan yarışın galibi.... oldu.

Yarış Albert Park pistinde, gerçek yarış mesafesinin yarı mesafesinde yapıldı. Bu yarış ile beraber F1 pilotları Charles Leclerc, George Russell, Alexander Albon gibi isimler ilk kez piste çıkarken bu isimlere katılan yıldız pilotlardan biri ise 2009 Formula 1 Dünya Şampiyonu Jenson Button oldu.

Sıralamalarda Renault ile piste çıkan F2 pilotu Christian Lundgaard pole pozisyonunu almış olsa da, 5 sıralık grid cezası alması sebebiyle poleden başlayan isim Charles Leclerc oldu. İkinci sıradan başlayan isim George Russell oldu ve üçüncü sıradan kalkan isim ise Louis Deletraz oldu.

Ferrari pilotu Leclerc, yarışın başından sonuna kadar kontrolü elinde barındırdı ve yarışı, Lundgaard'ın önünde birinci tamamlarken podyumu tamamlayan son isim George Russell oldu. 

Sim yarışlarında pek çok kez bulunan McLaren pilotu Lando Norris ise, oyununun çökmesi ile beraber yarışa başlayamazken, McLaren takım arkadaşı Jenson Button çıktığı ilk yarışı 12. sırada tamamladı.

Leclerc, galibiyetin yanında yarışın en hızlı turunu da atan isim oldu. 

F1 gridinden katılan isimlerden olan Red Bull pilotu Alex Albon yarışı 8. sırada tamamlarken Williams F1 pilotu Nicholas Latifi 11. oldu. Alfa Romeo Sauber pilotu Antonio Giovinazzi ise yarışı beşinci sırada tamamladı. 

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Seri eSports
Editör Efe Kahya

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