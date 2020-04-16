F1, Sanal Çin Grand Prix'sine katılacak pilotları açıkladı

COVID-19 krizi nedeniyle ilk dokuz yarışı gerçekleştiremeyecek olan Formula 1, Sanal F1 Serisi başlatmıştı ve geçtiğimiz haftalarda ikinci yarış da gerçekleşti.

Bu hafta sonu yapılacak olan Çin GP, serideki üçüncü yarış olacak ve bir kez daha mevcut F1 gridinden altı pilot bu yarışta yer alacak.

Ferrari pilotu Leclerc, Albert Park'ta düzenlenen ikinci yarışta zafere ulaşmasının ardından bu hafta sonu yapılacak yarışta yine Ferrari için mücadele edecek.

Ona McLaren pilotu Lando Norris, Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, Red Bull'dan Alexander Albon ve Williams'tan George Russell ile Nicholas Latifi eşlik edecek.

F1 Espor patronu Julian Tan, "Espor açısından bakıldığında son Sanal Grand Prix, şimdiye kadar yaptığımız en başarılı etkinliklerden biriydi, bu yüzden geri dönmek ve zaten popülerliği kanıtlanmış bir şeyi geliştirmek harika."

"Taraftarlarımıza bu belirsiz dönemde sabırsızlıkla bekleyebileceğimiz şeyler verebilmemiz çok önemli, bu yüzden böyle etkileyici sürücülerin yeniden yer alması harika. Yarışın geçen seferki kadar heyecan verici ve eğlenceli olmasını umuyoruz." dedi.

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois de etkinlikte yer alan bir başka isim olacak.

Courtois, Veloce Esports ile Motorsport Games tarafından düzenlenen etkinlikler de dahil olmak üzere bir dizi sim yarışında zaten yer aldı.

Courtois, kriket sporcusu Ben Stokes'ın yerini alarak ve Sanal GP'deki Red Bull'da Albon ile takım arkadaşı olacak.

Courtois, "Bu pazar Aston Martin Red Bull Racing için Alex Albon ile yarışacağım ve F1 Sanal Yarışı'nda Red Bull Espor ailesinin bir parçası olacağım için çok mutluyum."

"Benimle bazı ipuçlarını paylaştılar ve son birkaç haftada antrenman yapmama yardım ettiler. Bu yüzden şimdi yarışı sabırsızlıkla bekliyorum." derken, son birkaç haftada yaptığı antrenmanlarla genelde gridin ortasında yer aldığını ve esprili şekilde hedefinin puan almak olduğunu belirti.

Sanal Çin Grand Prix'si Pazar günü akşam saat 20:00'de yapılacak.

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