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eSports / Yarış raporu

F1 ESports Sanal Bahreyn Grand Prix'yi Zhou kazandı

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F1 ESports Sanal Bahreyn Grand Prix'yi Zhou kazandı
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Mar 2020 07:18

Renault'nun genç yeteneği Guanyu Zhou, F1 ESports Sanal Bahreyn Grand Prix'yi kazanmayı başardı.

Formula 1'in gerçekleştirdiği Bahreyn sanal yarışında Red Bull adına mücadele eden Philipp Eng pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Esteban Gutierrez, Mercedes adına ikinci olurken, Guanyu Zhou üçüncü ve Nicholas Latifi dördüncü sırada yer aldı.

Nico Hulkenberg beşinci olurken, Stoffel Vandoorne 11., Anthony Davidson 12., Nicolas Hamilton 14. ve Johnny Herbert 16. oldu.

Lando Norris sıralama turlarında tur atamadı ve 19. sırada kaldı. İngiliz pilotun aracı, yarışın ilk bölümünde bilgisayar tarafından kontrol edildi.

Startta kaos yaşandı ve Hulkenberg yarışın henüz başında büyük bir kazaya karıştı. Alman pilot kaza sonrası geriye düştü. Ayrıca Dino Beganovic de bu kaza nedeniyle geriye düştü.

Johnny Herbert kazadan kaçabilmek adına ilk virajı kesti ve liderliğe yükseldi. Ancak bu olaydan ötürü 10 saniye zaman cezası aldı. Ayrıca Hulkenberg'e de 10 saniye cezası verildi.

Herbert daha sonra geriye düşmeye başlarken Eng liderliğe, Zhou ise ikinciliğe çıktı. Üçüncü turda Stoffel Vandoorne ile Robert Shwartzman arasında temas yaşandı ve ikili geriye düştü.

Zhou, üçüncü turun başında Eng'i geçerek liderliği almayı başardı. Çinli sürücü daha sonra sorunsuz bir yarış çıkardı ve zafere ulaşmayı başardı.

Vandoorne yarışın son bölümünde peş peşe hızlı turlar atmayı başardı ve ikinci sıradaki Eng'i geçerek damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Eng ise üçüncü sırada finiş görerek podyumu tamamladı.

Son bölümde nihayet yarışabilen Lando Norris geriden gelerek beşinci sırada finiş gördü ve harika bir yükseliş gerçekleştirmiş oldu.

Latifi altıncı olurken, Gutierrez 10. ve Hulkenberg 11. oldu. Herbert ise 13. sırada yer aldı. Nicholas Hamilton ise 14. oldu.

Golfçü Ian Poulter, Chris Hoy ve ünlü şarkıcı Liam Payne son üç sırada yer aldı.

Yarışın tekrarını buradan seyredebilirsiniz.

F1, iki hafta sonra Albert Park'ta ikinci bir yarış daha yapacak.

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Editör Josh Suttill

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