F1 Espor: Ferrari sürücüsü Tonizza şampiyon oldu

Seriye ilk kez bu sene katılan Ferrari ve Tonizza, buna rağmen sezonun ilk yarışını kazanmanın oluşturduğu avantajla beraber şampiyon olmayı başardılar.

Tonizza, Londra’daki üç yarışlık sezon finaline Red Bull sürücüsü Frederik Rasmussen’in 26 puan önünde geldi. Rasmussen, Suzuka ve COTA’daki yarışları domine ederek son yarışa 4 puanlık bir avantajla geldi.

Interlagos’taki son yarış öncesinde Tonizza pole pozisyonunu elde ederken, Rasmussen 7. sırayı alabildi.

Yarışı Alfa Romeo’dan Daniel Bereznay kazanırken, Tonizza ikinci oldu. Rasmussen’in 10. olmasıyla beraber de Tonizza şampiyonluğunu ilan etti.

Etkinlik sonrasında Motorsport.com’a konuşan Tonizza, “Büyük bir rahatlama hissediyorum. Çok çaba sarf ettim. İniş ve çıkışlar yaşadım. Çok hata yaptım, ancak gelecek sezon daha güçlü şekilde döneceğim. Ferrari ile bir sürücü ve bir insan olarak kendimi geliştirmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Tonizza’nın takım arkadaşları Ferrari adına sezon boyunca hiç puan toplayamazken, İtalyan takım takımlar şampiyonasında Red Bull’un arkasında ikinci oldu.

Bereznay’ın Interlagos’ta bu sezonki üçüncü galibiyetini almasıyla hem kendisi sürücüler şampiyonasında, hem de takımı Alfa Romeo takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer aldı.

Renault dördüncü, Williams beşinci, McLaren altıncı sırada sezonu tamamladı.

Son takımlar şampiyonu Mercedes ise sezonu galibiyetsiz kapattı ve sekizinci sırada yer aldı. Son iki sezonun sürücüler şampiyonu Brendon Leigh ise sezonu beşinci sırada tamamladı.

Temsilcilerimizden Cem Bölükbaşı, Toro Rosso ile mücadele ettiği sezonda birçok şanssızlık yaşadı ve 4 puanla 21. sırada yer aldı. Alfa Romeo’da mücadele eden Salih Saltunç ise 48 puanla 10. sırada sezonu tamamladı.