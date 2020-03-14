F1 eSpor - Avustralya GP tekrar izle

2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP, Coronavirüs nedeniyle iptal edilmişti.

Bunun üzerine Motorsport Türkiye ve Ortombo Akademi olarak Türkiye’nin en iyi Espor yarışçılarının katılımı ile pazar günü F1 2019 platformunda bir Espor yarışı düzenlemeye karar verdik.

Espor etkinliği, Avustralya'nın Melbourne pistinde düzenlendi ve Motorsport Türkiye YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Motorsport Türkiye direktörü Cihangir Perperik ve Motorsport.com Türkiye Youtube video editörü Emre Baltaoğlu'nun sundukları yarış oldukça heyecanlı bir şekilde tamamlandı.

Yarışın tamamını yeniden izleyebilirsiniz.