F1 eSpor - Avustralya GP tekrar izle
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Motorsport Türkiye Ortombo Akademi’nin F1 2019 platformunda düzenlediği Avustralya GP eSpor heyecanı geride kaldı.
2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP, Coronavirüs nedeniyle iptal edilmişti.
Bunun üzerine Motorsport Türkiye ve Ortombo Akademi olarak Türkiye’nin en iyi Espor yarışçılarının katılımı ile pazar günü F1 2019 platformunda bir Espor yarışı düzenlemeye karar verdik.
Espor etkinliği, Avustralya'nın Melbourne pistinde düzenlendi ve Motorsport Türkiye YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Motorsport Türkiye direktörü Cihangir Perperik ve Motorsport.com Türkiye Youtube video editörü Emre Baltaoğlu'nun sundukları yarış oldukça heyecanlı bir şekilde tamamlandı.
Yarışın tamamını yeniden izleyebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSports
|Editör
|Kemal Şengül
F1 eSpor - Avustralya GP tekrar izle
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