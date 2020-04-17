F1 2020'nin ön sipariş fiyatı ve sistem gereksinimleri belli oldu!
Codemasters, F1 2020 oyununun PC platformundaki satış fiyatını ve sistem gereksinimlerini açıkladı.
Formula 1'in resmi oyunu F1® 2020'nin 10 Temmuz'da piyasaya çıkacağı resmen açıklanmıştı.
Bugün itibariyle Codemasters, F1® 2020'nin PC platformundaki ön sipariş fiyatını ve sistem gereksinimlerini açıkladı.
Buna göre oyunu bugün itibariyle almak isteyenler 92 TL ödemek zorunda kalacaklar. Oyunun bir de "F1® 2020 Deluxe Schumacher Edition" paketi bulunuyor. Bunu almak içinse 109 TL'lik bir ödeme yapılması gerekiyor.
"F1® 2020 Deluxe Schumacher Edition" paketinde Schumacher'in F1'de ilk kez mücadele ettiği Jordan 191, 1994 ile 1995 yıllarında kazandığı Benetton araçları ve Ferrari F2000 de dahil olmak üzere dört araç yer alıyor.
Oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMİ:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GT 640 / AMD HD 7750 (DirectX11 Graphics Card)
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Compatible
- İlave Notlar: Dual Layer Compatible DVD-ROM Drive
ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMİ:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 Ti / AMD RX 590 (DirectX12 Graphics Card)
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Compatible
- İlave Notlar: Dual Layer Compatible DVD-ROM Drive
Bu yılki oyunda takım yönetim modu da yer alıyor ve böylece kullanıcılar, kendi takımlarını kurup 11. takım olarak şampiyonaya dahil olabilecekler.
10 Temmuz'da piyasaya çıkacak olan oyunu şimdiden satın almak ve daha fazla bilgi edinmek için buraya bakabilirsiniz.
Alakalı video
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1 , eSports
|Editör
|Kemal Şengül
F1 2020'nin ön sipariş fiyatı ve sistem gereksinimleri belli oldu!
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|Abu Dhabi
|
Cum 17 Nis
Paz 19 Nis
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler
|
3 Eyl - 6 EylBiletler