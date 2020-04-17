F1 2020'nin ön sipariş fiyatı ve sistem gereksinimleri belli oldu!

Formula 1'in resmi oyunu F1® 2020'nin 10 Temmuz'da piyasaya çıkacağı resmen açıklanmıştı.

Bugün itibariyle Codemasters, F1® 2020'nin PC platformundaki ön sipariş fiyatını ve sistem gereksinimlerini açıkladı.

Buna göre oyunu bugün itibariyle almak isteyenler 92 TL ödemek zorunda kalacaklar. Oyunun bir de "F1® 2020 Deluxe Schumacher Edition" paketi bulunuyor. Bunu almak içinse 109 TL'lik bir ödeme yapılması gerekiyor.

"F1® 2020 Deluxe Schumacher Edition" paketinde Schumacher'in F1'de ilk kez mücadele ettiği Jordan 191, 1994 ile 1995 yıllarında kazandığı Benetton araçları ve Ferrari F2000 de dahil olmak üzere dört araç yer alıyor.

Oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir



İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GT 640 / AMD HD 7750 (DirectX11 Graphics Card)

NVIDIA GT 640 / AMD HD 7750 (DirectX11 Graphics Card)

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

DirectX Compatible

İlave Notlar: Dual Layer Compatible DVD-ROM Drive

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir



İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 Ti / AMD RX 590 (DirectX12 Graphics Card)

NVIDIA GTX 1660 Ti / AMD RX 590 (DirectX12 Graphics Card)

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

DirectX Compatible

İlave Notlar: Dual Layer Compatible DVD-ROM Drive

Bu yılki oyunda takım yönetim modu da yer alıyor ve böylece kullanıcılar, kendi takımlarını kurup 11. takım olarak şampiyonaya dahil olabilecekler.

10 Temmuz'da piyasaya çıkacak olan oyunu şimdiden satın almak ve daha fazla bilgi edinmek için buraya bakabilirsiniz.

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