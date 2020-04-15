F1 2020'nin çıkış tarihi açıklandı, takım yönetim modu geldi!

Formula 1'in resmi lisanlı oyunu olan F1 2020'nin koronavirüs pandemisi nedeniyle gecikebileceği şüpheleri vardı ancak bugün itibariyle bu şüpheler ortadan kalktı. Oyun İngiltere GP'den bir hafta önce, yani 10 Temmuz'da piyasaya sürülecek.

Oyuna eklenen yeni takım yönetimi modunda oyuncular, gride 11. takım olarak katılabilecekler.

Oyuncular böylece 22 yarışlık sezonda hem sürüş yeteneklerini hem de yönetim yeteneklerini sergileyecekler.

Ayrıca kullanıcılar, kariyer modunda 10 veya 16 yarışlık seçeneklere de sahip olacaklar. Yani isterlerse tam sezon, isterlerse de 10 veya 16 yarışlık kariyer sezonlarına sahip olabilecekler.

Her ne kadar gerçek hayatta ertelenmiş olsa da Hanoi Pisti ve yenilenen Zandvoort pisti de F1 2020 oyununda yer alacak.

Slider Liste F1 2020 1994 Benetton 1 / 3 Fotoğraf: Codemasters Photos F1 2020 1995 Benetton 2 / 3 Fotoğraf: Codemasters Photos F1 2020 1994 Benetton 3 / 3 Fotoğraf: Codemasters Photos

Formula 1'in 70. yılını kutlamak ve Hamilton'ın Schumacher'in şampiyonluk rekorunu yakalama mücadelesine dikkat çekmek amacıyla bu yılki oyunda, Schumacher'in en ünlü araçlarının olduğu bir ön sipariş ek paketi de yer alacak.

"F1 2020 Deluxe Schumacher Edition" paketinde Schumacher'in F1'de ilk kez mücadele ettiği Jordan 191, 1994 ile 1995 yıllarında kazandığı Benetton araçları ve Ferrari F2000 de dahil olmak üzere dört araç yer alacak.

Bölünmüş ekranın oyuna dönüşü de doğrulandı. Son kez 2014'te kullanılan bu modda ekranın üstünde bir kullanıcı, altında ise diğer kullanıcı yer alabilecek.

Oyunda Formula 2 araçlarının yer alacağı da doğrulandı.

F1 franchise direktörü Paul Jeal, “F1® 2020 bugüne kadarki en büyük ve en yenilikçi oyunumuz olmayı vaat ediyor." dedi.

Oyun ilk kez Xbox One, PlayStation 4, PC ve Google Stadia platformlarında piyasaya sürülecek.