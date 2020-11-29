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F1 2020 oyunu indirime girdi

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F1 2020 oyunu indirime girdi
Ekleyen:
, Editör

Formula 1'in resmi oyunu Codemasters F1 2020, Steam'de %50 indirime girmiş durumda.

2020 Steam Sonbahar İndirimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

Sonbahar indirimlerinin başlamasının ardından popüler oyunlar başta olmak üzere binlerce oyun aynı anda çok uygun fiyatlara indi.

25 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak bu indirim döneminde oyuncuları yüzde 80’lere ve hatta 90’lara varan indirimler bekliyor.

2020 Steam Sonbahar indirimleri kapsamında Formula 1'in resmi oyunu F1 2020 de 92 liradan 46 liraya düştü.

8 Eylül'de piyasaya sunulan WRC 8 oyunu 144 liradan 72 liraya indi. MotoGP 20 ise 77 liradan 30.80 liraya indi.

İndirime giren bazı oyunlar:

  • Need For Speed Heat – 149.99 TL
  • Assetto Corsa - 6.40 TL
  • DiRT Rally 2.0 - 10 TL
  • Project CARS 2 – 31.84 TL
  • DiRT 4 - 8 TL
  • rFactor 2 - 26.75 TL
  • F1 2020 - 46 TL
  • Motogp 20 - 30.80 TL
  • WRC 8 - 77 TL
  • Euro Truck Simulator 2 – 9.75 TL
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSpor
Editör Kemal Şengül

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