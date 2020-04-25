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eSpor / Son dakika

F1 2019'u beğenmeyen Grosjean, iRacing'i sevdi

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F1 2019'u beğenmeyen Grosjean, iRacing'i sevdi
Ekleyen:
, Editör
25 Nis 2020 06:09

Formula 1'in resmi oyunu F1 2019'u deneyen Romain Grosjean, bu oyunu sevmediğini söylerken, iRacing'den övgüyle bahsetti.

Roman Grosjean, geçtiğimiz hafta kendisine yeni bir simülatör satın aldı ve aynı zamanda sanal yarışlar için kendi ekibini kurdu.

Şimdi F1 2019 platformunda düzenlenen sanal F1 yarışlarında yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Ancak Grosjean, bu yarışlara katılmayacağını ima etti.

The Race'e özel bir röportaj veren Grosjean, “F1 2019'u biraz denedim, ama başlangıçta beğenmedim. Bu yüzden bir kenara bıraktım ve iRacing'e odaklandım."

"Nedense GT araçlarını daha çok sevdim ve hislerimden yola çıkarsam, iRacing simülatörü daha gerçekçi. iRacing'in, araç davranışları konusunda biraz daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bence böyle düşünen tek kişi ben değilim."

"Formula 1'in onlara katılmamı istediğimi biliyorum ve ben de bunu istiyorum, ama tek tur içerisinde iki saniye kaybediyorsam benim için zor olacak." dedi.

Grosjean, iRacing macerasını da anlattı.

Grosjean, “Çok eğlenceli, ayarlar gibi çok ilginç şeyler var ve bu yüzden dikkate alınması gerekiyor."

“Başlangıçta yapılması gereken çok fazla şey var. Yakıt seviyesinin aracın davranışını nasıl etkilediğini, lastikleri değiştirirseniz veya değiştirmezseniz ne olduğunu anlamanız gerekiyor."

"Başlangıçta lastiklerin nasıl değiştirileceğini bile bulamadım. Çok şey öğrenmek zorundayım, ama eğlenceli."

"Asıl soru, bunun için vakit bulmakla ilgili ve evde çocuklarınız olduğunda vakit bulmak daha da zor."

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