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F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Suzuka, Yarış 22:00'da!

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F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Suzuka, Yarış 22:00'da!
31 May 2020 08:50

Ortombo Akademi, Flank Esports ve Motorsport Türkiye ortaklığıyla düzenlenen Espor turnuvasında sıradaki durak Japonya.

Her hafta düzenlenen ve büyük heyecana ev sahipliği yapan Motorsport&Ortombo&Flank Formula 1 eSpor şampiyonasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Codemasters'ın F1 2019 platformunda düzenlenen turnuvamızın sıradaki yarışı Japonya'nın Suzuka pistinde gerçekleşecek.

Yarış bugün TSİ 22:00'de Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Video Editörü Emre Baltaoğlu sunacak.

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Seri eSpor , Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi

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