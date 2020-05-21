F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Hız Tapınağı Monza, Yarış 22:00'da!

Her hafta düzenlenen ve büyük heyecana ev sahipliği yapan Motorsport&Ortombo&Flank Formula 1 eSpor şampiyonasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Codemasters'ın F1 2019 platformunda düzenlenen turnuvamızın sıradaki yarışı İtalya'nın Monza pistinde gerçekleşecek.

Yarış bugün TSİ 22:00'de Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Video Editörü Emre Baltaoğlu sunacak.

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