F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak COTA, Yarış 22:00'da!
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Ortombo Akademi, Flank Esports ve Motorsport Türkiye ortaklığıyla düzenlenen Espor turnuvasında sıradaki durak aMERİKA.
Her hafta düzenlenen ve büyük heyecana ev sahipliği yapan Motorsport&Ortombo&Flank Formula 1 eSpor şampiyonasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Codemasters'ın F1 2019 platformunda düzenlenen turnuvamızın sıradaki yarışı Amerika'nın COTA pistinde gerçekleşecek.
Yarış bugün TSİ 22:00'de Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Video Editörü Emre Baltaoğlu sunacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor , Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
|Editör
|Kemal Şengül
F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak COTA, Yarış 22:00'da!
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