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eSpor / Son dakika

F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak COTA, Yarış 22:00'da!

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F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak COTA, Yarış 22:00'da!
Ekleyen:
, Editör
7 Haz 2020 14:29

Ortombo Akademi, Flank Esports ve Motorsport Türkiye ortaklığıyla düzenlenen Espor turnuvasında sıradaki durak aMERİKA.

Her hafta düzenlenen ve büyük heyecana ev sahipliği yapan Motorsport&Ortombo&Flank Formula 1 eSpor şampiyonasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Codemasters'ın F1 2019 platformunda düzenlenen turnuvamızın sıradaki yarışı Amerika'nın COTA pistinde gerçekleşecek.

Yarış bugün TSİ 22:00'de Motorsport Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Video Editörü Emre Baltaoğlu sunacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
Editör Kemal Şengül

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