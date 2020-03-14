Avustralya GP CANLI YAYIN eSpor

2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP, Coronavirüs nedeniyle iptal edilmişti.

Bunun üzerine Motorsport Türkiye ve Ortombo Akademi olarak Türkiye’nin en iyi eSport yarışçılarının katılımı ile pazar günü F1 2019 platformunda bir eSpor yarışı düzenlemeye karar verdik.

eSpor etkinliği, Avustralya'nın Melbourne pistinde yapılacak ve Saat 11:00'de Motorsport Türkiye YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yarışı aynı zamanda bu haber içerisinden de canlı olarak takip edebileceksiniz.

Yarışı Motorsport Türkiye direktörü Cihangir Perperik ve Emre Baltaoğlu canlı olarak anlatacak.

Yarış normal bir Grand Prix'nin yarısı uzunluğunda koşulacak.

Sizleri yarın yapacağımız bu canlı yayına bekliyoruz.

Alakalı video