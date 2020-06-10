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eSpor / Basın bülteni

ESPN, Sanal 24 Saat Le Mans'ı canlı yayınlayacak

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ESPN, Sanal 24 Saat Le Mans'ı canlı yayınlayacak
10 Haz 2020 14:50

Avrupa'da ve Asya'da Eurosport'ta, Amerika'da ise ESPN'de yayınlanacak olan Sanal 24 Saat Le Mans yarışı, motor sporları ve eSpor heyecanını 400 milyondan fazla eve taşıyacak.

Paris'te yayınlanacak olan özel bir TV programı ile beraber kendine özgü olan bu organizasyon, bu yarışın yayınını yapacak ve 9-kez Le Mans galibi Tom Kristensen ile beraber 2013 FIA WEC şampiyonu Allan McNish'li kadrosuyla tecrübeli bir anlatımcı takımına sahip olacak. Yarışın diğer spikerleri ise dayanıklılık yarışlarında spikerlik yapmış tecrübeli isimler olan Martin Haven, Ben Constanduros ve pit yolu muhabiri Hayley Edmonds olacak. 

Amerika

F1 sürücülerinin pek çoğu ile beraber Amerika merkezli Penske Motorsport gibi takımların yanında eski IMSA ve IndyCar şampiyonları Simon Pagenaud ve Juan Pablo Montoya'nın Sanal 24 Saat Le Mans yarışına katılıyor olması, yarışın kıtada büyük bir ilgi toplamasına neden oldu. Lider spor işletmelerinden biri olan ESPN, yarışın 12 saatlik bölümünü ESPN2 kanalından canlı yayınlayacak. 

ESPN aynı zamanda Latin Amerika, Brezilya, Karayipler ve Avustralya bölgesinde de dijital platformları ile yer almakta.

Avrupa

Fernando Alonso, Jenson Button, Charles Leclerc, Sebastien Buemi ve Stoffel Vandoorne gibi isimlerin yarışa katılıyor olması ile beraber kıtada bulunan birkaç yıldız isim yarışta yer alacak. Avrupa'da Eurosport, lineer kanallardan yarışın ilk 2.5 saatini yayınlayacak. Yarışa akşam bölümünde de 2.5 saatlik bir bölüm ayıran kanal, yarışın son 5 saatini de canlı yayınlayacak. Eurosport Player ise Avrupa'da bulunan tüm müşterilerinin 24 saatlik yarışın tamamına ulaşmasında görev alacak.

Asya

Asya Pasifik bölgesinde ise Eurosport, yarışın ilk 2.5 saatini, akşam bölümündeki 2.5 saatini ve yarışın son iki saatini ekranlarına taşıyacak.

Online, the whole race can be followed on the FIA WEC / 24 Hours of Le Mans social channels and official App. 

Yarışın tamamı ise online FIA WEC / Le Mans 24 Saat sosyal medya hesaplarından ve resmi uygulamasından izlenebilecek.

Yarış hakkında tüm bilgileri 24virtual.lemansesports.com'dan bulabilirsiniz.

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