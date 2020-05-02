EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası'nın galibi Eralp Kumartaşlıoğlu oldu
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Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası'nda zafer Eralp Kumartaşlıoğlu'nun oldu.
Türkiye'nin önemli Otomobil Sporları Kulüpleri arasında yer alan Ege Otomobil Sporları Kulübü, geçtiğimiz hafta EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası adı altında bir sanal şampiyona başlatmıştı.
Altı gün üzerinden gerçekleştirilen etkinlik büyük heyecana sahne olurken, etkinlik bugün itibariyle sona erdi ve zafer Eralp Kumartaşlıoğlu'nun oldu.
Etkinlik boyunca iyi bir performans sergileyen Kumartaşlıoğlu, altı ayağın sonunda 134 puan topladı ve şampiyon oldu.
Cem Batuhan Evcil, Kumartaşlıoğlu'nun en yakın rakibiydi ve 110 puan toplayarak ikinci oldu.
Üçüncü sırada ise 104 puan toplayan Kutay Ertuğrul yer aldı.
EOSK ayrıca yakında ikinci bir şampiyona daha düzenleyeceğinin müjdesini de verdi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor
|Editör
|Kemal Şengül
EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası'nın galibi Eralp Kumartaşlıoğlu oldu
paylaşım
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