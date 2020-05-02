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EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası'nın galibi Eralp Kumartaşlıoğlu oldu

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EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası'nın galibi Eralp Kumartaşlıoğlu oldu
Ekleyen:
, Editör
2 May 2020 19:21

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası'nda zafer Eralp Kumartaşlıoğlu'nun oldu.

Türkiye'nin önemli Otomobil Sporları Kulüpleri arasında yer alan Ege Otomobil Sporları Kulübü, geçtiğimiz hafta EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası adı altında bir sanal şampiyona başlatmıştı.

Altı gün üzerinden gerçekleştirilen etkinlik büyük heyecana sahne olurken, etkinlik bugün itibariyle sona erdi ve zafer Eralp Kumartaşlıoğlu'nun oldu.

Etkinlik boyunca iyi bir performans sergileyen Kumartaşlıoğlu, altı ayağın sonunda 134 puan topladı ve şampiyon oldu.

Cem Batuhan Evcil, Kumartaşlıoğlu'nun en yakın rakibiydi ve 110 puan toplayarak ikinci oldu.

Üçüncü sırada ise 104 puan toplayan Kutay Ertuğrul yer aldı.

EOSK ayrıca yakında ikinci bir şampiyona daha düzenleyeceğinin müjdesini de verdi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Kemal Şengül

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EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası

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 İçerik
İspanya Rallisi
Cmt 2 May
Paz 26 Nis
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Cmt 2 May
Pzt 27 Nis
Yeni Zelanda Rallisi
Cmt 2 May
Sal 28 Nis
Arjantin Rallisi
Cmt 2 May
Çar 29 Nis
Polonya Rallisi
Cmt 2 May
Per 30 Nis
Amerika Rallisi
Cmt 2 May
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