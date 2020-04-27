EOSK Dirt 2.0 E-Ralli Kupası start aldı

İlk günü itibariyle gerek otomobil tutkunları gerekse online oyun tutkunlarının ilgiyle takip ettiği bir organizasyon haline gelen EOSK DIRT 2.0 E-RALLİ KUPASI’nda yarışmacılar; R5 kategorisinde otomobiller ile 6 yarış, 42 özel etap ve 317 km boyunca mücadele edecekler. Tüm oyun platformları ve katılmak isteyen kişilere açık olarak düzenlenen kupa, 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 15:00’da start alacak, her gün geçilecek 1 ralli ile 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 15:00’da son bulacak.

E-Ralli’de ilk gün İspanya etabı koşulurken, yarışmacılar 2. gün Avustralya, 3. gün Yeni Zellanda, 4. gün Arjantin, 5. gün Polonya ve son olarak 6. gün ABD ile 6 gün boyunca ralli heyecanını evlerinden yaşayacak.

Önümüzdeki haftalarda devamı gelecek dijital ralli serisinin ilk olan EOSK DIRT 2.0 E-RALLİ KUPASI; 2 kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu ünvanı bulunan Pilot Burak Çukurova, 1 kez FIA Balkan Ralli Şampiyonluğu ünvanı bulunan Co-Pilot Burçin Korkmaz, Fiat Yıldızını Arıyor organizasyonu ile ralliye adım atan ve başarılı sonuçlar alan Onat Telkenar gibi ralli dünyasından önemli isimlerin dijital platformdaki yarışmacılarla yarışına sahne olurken, ralli oyun tutkunlarına ünlü rallicilerle rekabet edebilme fırsatı sunuyor.

Yarışma Programı

1. Yarış İspanya Rallisi 26 Nisan 2020 15:00 – 27 Nisan 2020 15:00

2. Yarış Avustralya Rallisi 27 Nisan 2020 15:00 – 28 Nisan 2020 15:00

3. Yarış Yeni Zellanda Rallisi 28 Nisan 2020 15:00 – 29 Nisan 2020 15:00

4. Yarış Arjantin Rallisi 29 Nisan 2020 15:00 – 30 Nisan 2020 15:00

5. Yarış Polonya Rallisi 30 Nisan 2020 15:00 – 01 Mayıs 2020 15:00

6. Yarış A.B.D Rallisi 01 Mayıs 2020 15:00 – 02 Mayıs 2020 15:00

Yarışma sonuçlarının açıklanması 02 Mayıs 2020 20:00

6 yarış sonunda Genel Klasmanda ilk üçe giren yarışmacılar, Ege Bölgesi’nin ilk dijital ralli kupalarının sahibi olacaklar.

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