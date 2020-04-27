eSpor
eSpor
R
eSpor
IndyCar Open Wheel 250
03 Nis
-
03 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IndyCar Esports at Barber
04 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 3
05 Nis
-
05 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 2: Zolder
09 Nis
-
09 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
MotoGP Red Bull Ring Sanal Yarışı
12 Nis
-
12 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 2
15 Nis
-
15 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
TR Endurance League
16 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 3: Watkins Glen
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IMSA iRacing Pro Series: Laguna Seca
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 4
19 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 3
21 Nis
-
22 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 4: Monza
23 Nis
-
23 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
23 Nisan E-Ralli Kupası
23 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 1
25 Nis
-
25 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ANOK Türkiye Evden Yarışıyor
25 Nis
-
03 May
Monza:
4 gün
Tüm programı gör
R
eSpor
SRO E-Sport GT Series
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
26 Nis
-
01 May
Avustralya Rallisi devam ediyor . . .
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSpor / EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası / Son dakika

EOSK Dirt 2.0 E-Ralli Kupası start aldı

paylaşım
yorumlar
EOSK Dirt 2.0 E-Ralli Kupası start aldı
Ekleyen:
, Şef Editör
27 Nis 2020 20:18

Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından, e-ralli kupası 26 Nisan – 02 Mayıs 2020 tarihleri arasında dijital platformlarda düzenleniyor. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalmanın bireysel ve toplumsal sağlığımız açısından önemine dikkat çekmek amacıyla #HayatEveSığar #RalliEveSığar sloganlarıyla hayata geçirilen e-Ralli Kupası, Türkiye ve Dünya’nın birçok şehrinden 140 katılımcı ile Türkiye’nin en geniş katılımlı e-Ralli şampiyonası özelliği taşıyor.

İlk günü itibariyle gerek otomobil tutkunları gerekse online oyun tutkunlarının ilgiyle takip ettiği bir organizasyon haline gelen EOSK DIRT 2.0 E-RALLİ KUPASI’nda yarışmacılar; R5 kategorisinde otomobiller ile 6 yarış, 42 özel etap ve 317 km boyunca mücadele edecekler. Tüm oyun platformları ve katılmak isteyen kişilere açık olarak düzenlenen kupa, 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 15:00’da start alacak, her gün geçilecek 1 ralli ile 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 15:00’da son bulacak.

E-Ralli’de ilk gün İspanya etabı koşulurken, yarışmacılar 2. gün Avustralya, 3. gün Yeni Zellanda, 4. gün Arjantin, 5. gün Polonya ve son olarak 6. gün ABD ile 6 gün boyunca ralli heyecanını evlerinden yaşayacak.

Önümüzdeki haftalarda devamı gelecek dijital ralli serisinin ilk olan EOSK DIRT 2.0 E-RALLİ KUPASI; 2 kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu ünvanı bulunan Pilot Burak Çukurova, 1 kez FIA Balkan Ralli Şampiyonluğu ünvanı bulunan Co-Pilot Burçin Korkmaz, Fiat Yıldızını Arıyor organizasyonu ile ralliye adım atan ve başarılı sonuçlar alan Onat Telkenar gibi ralli dünyasından önemli isimlerin dijital platformdaki yarışmacılarla yarışına sahne olurken, ralli oyun tutkunlarına ünlü rallicilerle rekabet edebilme fırsatı sunuyor.

 

Yarışma Programı

1. Yarış İspanya Rallisi 26 Nisan 2020 15:00 – 27 Nisan 2020 15:00

2. Yarış Avustralya Rallisi 27 Nisan 2020 15:00 – 28 Nisan 2020 15:00

3. Yarış Yeni Zellanda Rallisi 28 Nisan 2020 15:00 – 29 Nisan 2020 15:00

4. Yarış Arjantin Rallisi 29 Nisan 2020 15:00 – 30 Nisan 2020 15:00

5. Yarış Polonya Rallisi 30 Nisan 2020 15:00 – 01 Mayıs 2020 15:00

6. Yarış A.B.D Rallisi 01 Mayıs 2020 15:00 – 02 Mayıs 2020 15:00

Yarışma sonuçlarının açıklanması 02 Mayıs 2020 20:00

6 yarış sonunda Genel Klasmanda ilk üçe giren yarışmacılar, Ege Bölgesi’nin ilk dijital ralli kupalarının sahibi olacaklar.

Alakalı video

Sonraki haber
MotoGP sanal Jerez yarışına katılacak isimler belli oldu

Önceki haber

MotoGP sanal Jerez yarışına katılacak isimler belli oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Etkinlik EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası

EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası

26 Nis - 1 May
Avustralya Rallisi sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
İspanya Rallisi
Paz 26 Nis
Paz 26 Nis
08:00
15:00
Avustralya Rallisi
Pzt 27 Nis
Pzt 27 Nis
08:00
15:00
Yeni Zelanda Rallisi
Sal 28 Nis
Sal 28 Nis
08:00
15:00
Arjantin Rallisi
Çar 29 Nis
Çar 29 Nis
08:00
15:00
Polonya Rallisi
Per 30 Nis
Per 30 Nis
08:00
15:00
Amerika Rallisi
Cum 1 May
Cum 1 May
08:00
15:00

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso, Renault'ya gitmeden önce Ferrari ile görüşmüş

3s
2
Formula 1

Allison: "Mercedes beni işe alarak 'kumar' oynadı"

3
Formula 1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 27 Nisan

10dk
4
Formula 1

2020 F1 sezonunun 5 Temmuz'da başlaması, 15 ila 18 yarış olması planlanıyor

5
Formula 1

Wolff: “Ben ne yapıyorsam, aynısını Allison da yapabilir”

Son Videolar

IndyCar Challenge - COTA: Yarış özeti 02:40
eSpor

IndyCar Challenge - COTA: Yarış özeti

Canlı izle: SRO E-sports GT Series - Silverstone 00:00
eSpor

Canlı izle: SRO E-sports GT Series - Silverstone

BOM E-Team pilotları 02:13
eSpor

BOM E-Team pilotları

Canlı: Formula E Race at Home Challenge - 1. Ayak 02:00:00
eSpor

Canlı: Formula E Race at Home Challenge - 1. Ayak

COTA'DA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 18 26:39
eSpor

COTA'DA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 18

Son Haberler

EOSK Dirt 2.0 E-Ralli Kupası start aldı
eSpr

EOSK Dirt 2.0 E-Ralli Kupası start aldı

MotoGP sanal Jerez yarışına katılacak isimler belli oldu
eSpr

MotoGP sanal Jerez yarışına katılacak isimler belli oldu

SRO GT eSpor serisinin ilk galibi Pepper oldu, Leclerc zorlandı
eSpr

SRO GT eSpor serisinin ilk galibi Pepper oldu, Leclerc zorlandı

Canlı izle: SRO E-Sport GT Şampiyonası Silverstone yarışı
eSpr

Canlı izle: SRO E-Sport GT Şampiyonası Silverstone yarışı

Indycar Challenge COTA: Norris, spin atmasına rağmen kazandı!
eSpr

Indycar Challenge COTA: Norris, spin atmasına rağmen kazandı!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.