EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası kayıtları başladı
Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası kayıtları bugün itibariyle başladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle eSpor'a olan ilgi artıyor ve şimdi de Ege Otomobil Sporları Kulübü yeni bir etkinlik düzenlediğini açıkladı.
EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası adı altında, Dirt Rally 2.0 platformunda düzenlenecek olan bu etkinlik 26 Nisan Pazar günü itibariyle başlayacak.
Bugün itibariyle başlayan kayıtlar, 25 Nisan 2020 Cumartesi saat 24:00’a kadar sürecek. Etkinlik ise Pazar günü TSI 15:00’da start alacak.
R5 kategorisindeki otomobiller ile 6 yarış, 42 özel etap ve 317 km boyunca mücadelenin yaşanacağı E-Ralli Kupası'nda, her gün 1 ralli yapılacak. Sonuç olarak da 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 15:00’da sona erecek.
Kayıt olmak isteyen kullanıcıların 25 Nisan 2020 Cumartesi tarihi saat 24:00’e kadar Ege Otomobil Sporları Kulübü'nün Instagram hesabına direkt mesaj atmaları gerekiyor.
Mesajda Ad/Soyad, Codemaster Hesap Adı ve telefon numarası belirtilmesi gerekiyor. Başvurunun ardından yarışmacılara DIRT RALLY 2.0 Club daveti gönderilecek.
Etkinlik tüm platformlara açık olacak ve isteyen herkes etkinliğe katılabilecek.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor
|Editör
|Kemal Şengül
EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası kayıtları başladı
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