EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası kayıtları başladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle eSpor'a olan ilgi artıyor ve şimdi de Ege Otomobil Sporları Kulübü yeni bir etkinlik düzenlediğini açıkladı.

EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası adı altında, Dirt Rally 2.0 platformunda düzenlenecek olan bu etkinlik 26 Nisan Pazar günü itibariyle başlayacak.

Bugün itibariyle başlayan kayıtlar, 25 Nisan 2020 Cumartesi saat 24:00’a kadar sürecek. Etkinlik ise Pazar günü TSI 15:00’da start alacak.

R5 kategorisindeki otomobiller ile 6 yarış, 42 özel etap ve 317 km boyunca mücadelenin yaşanacağı E-Ralli Kupası'nda, her gün 1 ralli yapılacak. Sonuç olarak da 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 15:00’da sona erecek.

Kayıt olmak isteyen kullanıcıların 25 Nisan 2020 Cumartesi tarihi saat 24:00’e kadar Ege Otomobil Sporları Kulübü'nün Instagram hesabına direkt mesaj atmaları gerekiyor.

Mesajda Ad/Soyad, Codemaster Hesap Adı ve telefon numarası belirtilmesi gerekiyor. Başvurunun ardından yarışmacılara DIRT RALLY 2.0 Club daveti gönderilecek.

Etkinlik tüm platformlara açık olacak ve isteyen herkes etkinliğe katılabilecek.

Alakalı video