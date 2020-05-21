eNASCAR Heat Pro League'in ikinci bölümü başlıyor

The eNASCAR Heat Pro League'in birinci bölümü, normal sezonun ilk dört yarışının ardından sona erdi.

Yılın açılış bölümünde Homestead-Miami Speedway, Watkins Glen International, Dover International Speedway ve New Hampshire Motor Speedway yarışları yapıldı.

PS4 tarafında, Watkins Glen galibi Maxwell Castro 101 puanla şampiyonayı lider götürüyor. NHMS galibi Josh Harbin ikinci, Dover galibi Kyle Arnold üçüncü sırada.

Homestead'i kazanan Nick Jobes sıralamalarda dördüncü sırada yer alıyor.

PS4 sürücüler şampiyonası:

Poz. / Puan/ Sürücü

1. 101 Maxwell Castro

2. 93 Josh Harbin

3. 92 Kyle Arnold

4. 87 Nick Jobes

5. 87 Jason Mitchell

6. 78 Brandyn Gritton

7. 75 Mike Braas

8. 72 Joey Stone

9. 72 Cody Giles

10. 67 Corey Rothgeb

11. 61 Josh Parker

12. 52 Joe Gornick

13. 47 Brandon Hanna

14. 36 TJ McGowan

Xbox sürücülerinde ise Homestead ve Dover'da kazanan Justin Brooks ilk sırada yer alıyor. Watkins Glen galibi Daniel Buttuafuoco sekiz puan geride ikinci ve NHMS galibi Slade Gravitt'in 14 puan geride üçüncü sırada.

Brooks dikkat çekici bir şekilde tutarlıydı.

Xbox sürücüler şampiyonası:

Poz. / Puan / Sürücü

1. 121 Justin Brooks

2. 113 Daniel Buttafuoco

3. 107 Slade Gravitt

4. 94 Luis Zaiter

5. 84 Nick Walker

6. 68 Tyler Dohar

7. 66 Mitch Diamond

8. 62 Matthew Heale

9. 61 Matthew Selby

10. 56 Riley Ogle

11. 55 Jose Ruiz

12. 55 Diego Alvarado

13. 54 Brian Tedeschi

14. 44 Sam Morris

Normal sezon üç bölüme ayrıldı. Bölüm 2'de Mid-Ohio Sports Car Course, Talladega Superspeedway, Iowa Speedway, ve Atlanta Motor Speedway yarışları yapılacak.

Arnold ve Buttafuoco tarafından desteklenen Germain Gaming, 205 puanla takımlar şampiyonasında ilk sırada. Chip Ganassi Gaming'in 195 ikinci ve Wood Brothers 179 puanla üçüncü sırada.

JTG Daugherty Throttlers ve Leavine Family Gaming ilk beşi tamamlıyor.

Yarışın sonraki ayaklarını Motorsport.TV'den canlı olarak seyredebilirsiniz.