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eSpor / Yorum

eNASCAR Heat Pro League'in ikinci bölümü başlıyor

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eNASCAR Heat Pro League'in ikinci bölümü başlıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 May 2020 17:47

The eNASCAR Heat Pro League, heyecan verici başlangıçtan sonra normal sezonunun 2. kısmına geçiyor.

The eNASCAR Heat Pro League'in birinci bölümü, normal sezonun ilk dört yarışının ardından sona erdi.

Yılın açılış bölümünde Homestead-Miami Speedway, Watkins Glen International, Dover International Speedway ve New Hampshire Motor Speedway yarışları yapıldı.

PS4 tarafında, Watkins Glen galibi Maxwell Castro 101 puanla şampiyonayı lider götürüyor. NHMS galibi Josh Harbin ikinci, Dover galibi Kyle Arnold üçüncü sırada.

Homestead'i kazanan Nick Jobes sıralamalarda dördüncü sırada yer alıyor.

PS4 sürücüler şampiyonası:

Poz. / Puan/ Sürücü

1.            101         Maxwell Castro

2.            93           Josh Harbin        

3.            92           Kyle Arnold        

4.            87           Nick Jobes          

5.            87           Jason Mitchell   

6.            78           Brandyn Gritton               

7.            75           Mike Braas         

8.            72           Joey Stone          

9.            72           Cody Giles          

10.          67           Corey Rothgeb  

11.          61           Josh Parker        

12.          52           Joe Gornick        

13.          47           Brandon Hanna

14.          36           TJ McGowan      

Xbox sürücülerinde ise Homestead ve Dover'da kazanan Justin Brooks ilk sırada yer alıyor. Watkins Glen galibi Daniel Buttuafuoco sekiz puan geride ikinci ve NHMS galibi Slade Gravitt'in 14 puan geride üçüncü sırada.

Brooks dikkat çekici bir şekilde tutarlıydı. 

Xbox sürücüler şampiyonası:

Poz. / Puan / Sürücü

1.            121         Justin Brooks

2.            113         Daniel Buttafuoco           

3.            107         Slade Gravitt     

4.            94           Luis Zaiter           

5.            84          Nick Walker       

6.            68           Tyler Dohar        

7.            66           Mitch Diamond

8.            62           Matthew Heale

9.            61           Matthew Selby 

10.          56           Riley Ogle           

11.          55           Jose Ruiz             

12.          55           Diego Alvarado 

13.          54           Brian Tedeschi  

14.          44           Sam Morris     

Normal sezon üç bölüme ayrıldı. Bölüm 2'de Mid-Ohio Sports Car Course, Talladega Superspeedway, Iowa Speedway, ve Atlanta Motor Speedway yarışları yapılacak.

Arnold ve Buttafuoco tarafından desteklenen Germain Gaming, 205 puanla takımlar şampiyonasında ilk sırada. Chip Ganassi Gaming'in 195 ikinci ve Wood Brothers 179 puanla üçüncü sırada.

JTG Daugherty Throttlers ve Leavine Family Gaming ilk beşi tamamlıyor.

Yarışın sonraki ayaklarını Motorsport.TV'den canlı olarak seyredebilirsiniz.

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Seri NASCAR Cup , eSpor
Editör Nick DeGroot

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