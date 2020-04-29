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eNASCAR Heat Pro League WGI'da yarışacak

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eNASCAR Heat Pro League WGI'da yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
29 Nis 2020 17:34

eNASCAR Heat Pro League'in 2020 sezonunun ikinci yarışı, Watkins Glen International sanal pistinde yapılacak.

Seride Trucks kategorisindeki araçlar kullanılacak. Bu sezonun bir önceki yarışı ise Homestead-Miami Speedway sanal pistinde Cup kategorisi araçları ile yapılmıştı.

İlk yarışın Xbox platformundaki galibi JTG Daugherty Throttlers takımından Justin Brooks olurken PS4 platformundaki galibi ise Hendrick Motorsports GC'den Nick Jobes olmuştu.

Sezonun Homestead'de yapılan ilk yarışının özetini aşağıda bulabilirsiniz:

Ligin bir sonraki ayağı ise Watkins Glen'de yapılacak, ve yarışta başarılı olmak için farklı yeteneklere ihtiyaç duyuluyor. Hangi yarışçıların yenilecek isimler olduğunu görmek için, gelin beraber sezon öncesinde yapılan yarışlara göz atalım.

Mid-Ohio'da Xfinity Series araçları kullanılarak yapılan sezon öncesi yarışını, Xbox platformunda Daniel Buttafuoco kazandı. Tüm yarışı lider götürerek, yarışı domine eden Buttafuoco'nun en yakın rakibi ise Luis Zaiter oldu.

PS4 platformunda ise Joe Gornick ve Matt Billingsley daha öne çıkan isimler oldular ve yarışı, aynı sıralama ile ilk iki sırada tamamladılar. 

WGI'daki sıralama seansı Salı akşamı yapıldı ve Xbox platformunda pole pozisyonunu alan isim, pek de sürpriz olmayan bir şekilde, Buttafuoco oldu. Buttafuoco'nun attığı 1.07.635'lik tur, sezonun ilk yarışını kazanan Brooks'tan sadece 0.1 saniye hızlıydı. Zaiter yarışa üçüncü, Nick Walker dördüncü ve Slade Gravitt beşinci sıradan başlayacaklar. 

Homestead'deki yarışı altıncı bitiren Brandyn Gritton ise PS4 platformunda pole pozisyonunu yakalayan isim oldu. Attığı 1.07.586'lık tur, Homestead yarışının galibi Jobes'dan birkaç onda saniye daha hızlıydı. Maxwell Castro, Joe Gornick ve Joey Stone ise ilk beşi tamamlayan isimler oldular.

Yarış, Türkiye saati ve tarihi ile 30 Nisan Perşembe günü saat 06.00'da yapılacak ve Motorsport.tv'den yayınlanacak. Yarış aynı zamanda NASCARHeat.com/Live, Facebook.com/NASCARHeat ve Twitch.tv/704nascarheat linklerinden de izlenebilir. 

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Bu Haber Hakkında

Seri NASCAR Cup , eSpor
Editör Nick DeGroot

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