eNASCAR Heat Pro League ikinci sezonuna hazırlanıyor

Motorsport Games, NASCAR ve the Race Team Alliance işbirliğinde yapılan lig, 14 eNASCAR takımını barındıracak ve NASCAR Heat 4 oyununda koşulacak. Her takımda bir Xbox oyuncusu ve bir Playstation 4 oyuncusu yer alıyor.

2020 sezonunun ilk yarışı Çarşamba günü, sanal Homestead-Miami Speedway pistinde yapıldı. Sürücüler Salı akşamı 15 dakikalık bir açık lobiye katılacak ve en hızlı tek tura göre sıralanacaklar.

Sezon boyunca yapılacak olan yarışlar NASCARHeat.com/Live; Facebook.com/NASCARHeat; veya Twitch.tv/704nascarheat sitelerinden izlenebilecek.

2020 sezonunda 14 yarış bulunacak ve NASCAR'ın üç bölgesel serisi olan Cup, Xfinity ve Trucks serilerinin hepsinde yarışılacak. 2019'da yapılan ilk seriyi Stewart-Haas eSports takımı kazanmıştı.

Her takımın sezon arasında bir sürücüleri ile yollarını ayırması gerekiyordu ve üç takım - Chip Ganassi Gaming, GoFas Gaming ve Gibbs Gaming - iki yeni sürücü seçme kararı aldı. Takımlarda olan boşluklar ile beraber 48 sürücü arasından 17 sürücü, 8 Nisan'da yapılan "NASCAR eSports Draft" ile beraber takımlara seçildiler.

2020 Pro League takvimi üçe ayrılmış, 12 yarıştan oluşuyor:

İlk bölümde Çarşamba günü Homestead'de yapılan Cup yarışı, Watkins Glen'de yapılan Truck yarışı, Dover'da yapılan Xfinity yarışı ve New Hampshire'da yapılan Cup yarışı bulunuyordu.

İkinci bölümde ise Mid-Ohio'da yapılacak olan Truck yarışı, Talladega'da yapılacak olan Cup yarışı, Iowa'da yapılacak olan Xfinity yarışı ve Atlanta'da yapılacak olan Cup yarışı olacak.

Üçüncü bölümde ise Eldora'da yapılacak olan Truck yarışı, Fontana'da yapılacak olan Cup yarışı, Road America'da yapılacak olan Xfinity yarışı ve Las Vegas'da yapılacak olan Cup yarışı olacak.

Buna ek olarak bir wild card yarışı da düzenlenecek ve bu yarış da Daytona'da, Temmuz ayında yapılacak bir Cup yarışı olacak.

2020 eNASCAR Heat Pro League Katılımcıları

Takım, Xbox oyuncusu, PS4 oyuncusu

Chip Ganassi Gaming – Luis Zaiter, Maxwell Castro

Petty eSports – Diego Alvarado, Mike Braas

Hendrick Motorsports GC – Sam Morris, Nick Jobes

RCR eSports – Mitch Diamond, Joey Stone

Germain Gaming – Daniel Buttafuoco, Kyle Arnold

JTG Daugherty Throttlers – Justin Brooks, Mathew Billingsley

Wood Brothers Gaming – Slade Gravitt, Cody Giles

GoFas Gaming – Riley Ogle, Jason Mitchell

Gibbs Gaming – Matthew Heale, Josh Parker

Roush Fenway Gaming – Nick Walker, Brandon Hanna

JR Motorsports – Tyler Dohar, Joe Gornick

Team Penske eSports – Brad Tedeschi, Corey Rothgeb

Leavine Family Gaming – Jose Ruiz, Josh Harbin

Stewart-Haas eSports – Matthew Selby, Brandyn Gritton