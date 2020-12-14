EA Games, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor!

Electronic Arts, Pazartesi günü Codemasters'ı 1,2 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almak için anlaşma sağladığını duyurdu.

Anlaşmanın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Bu, Take-Two Interactive Software ile Codemasters arasında daha önce yapılan anlaşmanın gölgede kaldığı anlamına geliyor.

Anlaşmaya göre Codemasters hissedarları, hisse başına 7.98 dolar alacaklar.

Take-Two'nun Codemasters için teklif ettiği hisse başına rakam 6.41 dolardı.

Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Take-Two'nun Codemasters ile yaptığı anlaşma yaklaşık 1 milyar dolara mâl olacaktı.

Electronic Arts 1.2 milyar dolar ödeyecek. Take-Two konu hakkında açıklamada bulunmadı.

Codemasters Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Florin "Codemasters Yönetim Kurulu, şirketin Electronic Arts'ın bilgi birikiminden, kaynaklarından ve küresel ölçeğinden hem genel anlamda hem de özellikle yarış sektöründe fayda sağlayacağına inanıyor. Bu birlikteliğin Codemasters için heyecan verici ve müferreh bir gelecek sağlayacağına inanıyoruz. dedi.

Codemasters, F1'e ek olarak WRC, DiRT, DiRT Rally, Grid ve Project Cars oyunlarını bünyesinde bulundururken, EA'nın elinde Need for Speed ve Real Racing mobil oyunları var.