EA, F1 video oyun geliştiricisi Codemasters'ı resmen devraldı

DiRT Rally serisindeki Espor etkinlikleri için Motorsport Games'i kullanan Codemasters, 2009'dan beri F1'in resmi oyun geliştiricisiydi.

2k Sports'un sahibi Take Two'nun ilgisine rağmen Codemasters, FIFA, Madden NFL ve Need for Speed ​​gibi çeşitli oyunları bünyesinde bulunduran Electronic Arts'a satıldı.

Devralma planları Codemasters yönetim kurulu tarafından bu ayın başlarında onaylanmıştı ve anlaşma perşembe günü resmî olarak tamamlandı.

Bugün itibariyle Codemasters resmen EA bünyesine geçti.

EA yaptığı açıklamada, "Yarış oyunlarını seviyoruz ve Codemasters ekibinin şimdiye kadar oynadığımız en iyi oyunlardan bazılarını yaratabilmek adına, bu oyunların arkasındaki teknolojiyi yenilediğini gördük. Bu nedenle, onları Electronic Arts ailesi olarak büyük bir heyecanla karşılıyoruz."

"Bu bize daha fazla yarış oyunu sunma fırsatı veriyor. Tüm bu bilgiler tek çatı altında olduğu için daha fazla yenilik bekleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Codemasters'ın bünyesinde F1'e ek olarak DiRT, DiRT Rally, GRID ve Project Cars gibi oyunlar da yer alıyor.

EA CEO'su Andrew Wilson, "Electronic Arts ve Codemasters'daki yetenekli ekipleri bir araya getirdiğimiz bu an, yarış oyunları ve içeriği için heyecan verici yeni bir çağın başlangıcı olacak." derken, Codemasters CEO'su Frank Sagnier, "Bugün, Codemasters tarihi için bir dönüm noktası ve hem çalışanlarımız hem de oyuncular için heyecan verici bir gün. EA ile yapılan bu ortaklık, oldukça beğenilen oyunlarımızı, daha da yukarıya taşıma ve daha büyük bir küresel kitleye ulaşma fırsatı sağlayacak." dedi.

Bir dönem F1 oyunu geliştiren EA, özellikle Need for Speed serisiyle büyük beğeni toplamıştı.