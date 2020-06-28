Dünya RX eSpor: Pailler kazandı, şampiyona liderliği ise Hansen'in oldu

Pailler, Motorsport Games ile ortak olarak yapılan serinin Holjes'deki ayağında, yarı finali üçüncü olarak bitirdi. Pailler, eski Dünya Ralli Şampiyonası pilotu Hayden Paddon'ı ilk yarı finalde eleyerek finale yükseldi.

Yağmur etkisi altında koşulan final yarışında Fransız rallikros sürücüsü Pailler, yarışın ilk turunda çakıl havuzuna gömülmeyen tek isim oldu ve serideki ilk galibiyetini rahat bir şekilde aldı.

Pailler'in arkasındaki dört pilot, ilk turun ilk virajının çıkışında kazaya karıştılar ve her ne kadar piste dönmeyi başarsalar da, Pailler'i geçme şansları pek yoktu.

Hell yarışının galibi, GT sürücüsü Tom Blomqvist ise, yarışın orta noktalarında Kevin Hansen ile yaşadığı temas sebebiyle 10 saniyelik ceza aldı.

Ancak hakemler, oyun içerisinde verilen cezayı incelediler ve yarış sonrasında alınan kararla beraber Blomqvist ikinci sırayı geri aldı. Podyumu tamamlayan isim ise Kevin'ın abisi Timmy Hansen oldu.

Aldığı podyum ile beraber Hansen, şampiyona liderliğini Supercar sürücüsü Shane van Gisbergen'den geri aldı. Van Gisbergen, gerçek hayattaki Supercar sezonunun Sydney'de başlayacak olması ile beraber yarışı kaçırdı

Kevin Hansen yarışı dördüncü sırada bitirirken Norveçli sürücü Sivert Svardal ise yarışı beşinci sırada tamamladı.

GCK WRX sürücüsü Rokas Baciuska, yarı finalde içerik üreticisi Alex Day ile yaşadığı kaza sonrasında beş saniyelik ceza aldı ve yarışı beşinci olarak son sırada tamamladı.

Yarı final biletini ucundan kaçıran isimlerden bir tanesi ise, serinin yeni isimlerinden biri olan ve 2019 Renault Clio Cup UK'i ikinci sırada tamamlayan Max Coates oldu.

DiRT Rally 2.0 World Series şampiyonu Killian Dall'olmo, eSpor sürücüleri için yapılan finalde kazanan isim oldu. Kardeşi Quentin Dall'olmo ikinci, ve İngiliz sürücü John Harris ise üçüncü olarak tekrardan podyuma çıktılar.

Dünya RX eSpor serisinin son yarışı ise, DiRT Rally 2.0 oyunundaki sanal Cape Town pistinde, 12 Temmuz günü gerçekleştirilecek.