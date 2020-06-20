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eSpor / Ön Bakış

Dünya RX eSpor, Norveç'e taşınıyor

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Dünya RX eSpor, Norveç'e taşınıyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
20 Haz 2020 17:28

Sezonun Yas Marina Pisti'nde yapılan açılış yarışını domine eden eski Supercar şampiyonu Shane van Gisbergen, Dünya RX eSpor serisinin bu hafta sonu Norveç'teki sanal Hell pistinde yapılacak olan yarış öncesinde seriyi lider olarak önde götürüyor.

Sadece bir kere yenilgiye uğrayan van Gisbergen, 2019 Dünya RX şampiyonası için mücadele eden ve seride ikincilikte eşit puana sahip olan Timmy ve Kevin Hansen kardeşlerin 9 puan önünde lider durumda.

Şampiyonayı ilk üç içerisinde götüren üç isim de, serinin Norveç ayağında Peugeot 208 araçlar ile mücadele edecek. Ancak Hell yarışına katılacak yeni isim ise, Audi S1'i ile mücadeleye katılacak oılan eski Dünya Ralli Şampiyonası yarışı galibi Hayden Paddon olacak. Yeni Zelandalı pilot, Titans RX Avrupa serisinde gerçek rallikros deneyimi yaşamıştı ve geçen sene Avusturya'da Projekt E elektrikli rallikros aracını test etmişti.

Norveç'in Hell bölgesinde bulunan Lankebanen pisti, Trondheim kasabası yakınlarında bulunuyor ve serinin 2014'teki ilk senesinden bu yana Dünya Rallikros serisinin bir parçası. 1019 metrelik pistte bir joker turu ve asfalt / çakıl zemin bulunuyor. Asfaltın % 63'e %37'lik bir üstünlük kurduğu bir fark bulunmakta.

Scott Pye, van Gisbergen ile beraber Avustralya Supercar'ı temsil eden iki pilottan biri olacak. İlk turda en hızlı dokuzuncu zamanı elde eden Pye, Abu Dabi etkinliğinde dayanıklılık pilotu Tom Blomqvist tarafından elenerek final yapmayı başaramadı. 

Alandaki diğer Dünya RX pilotları arasında GC Kompetition sürücüsü Rokas Baciuska ve 2019 ES Motorsport sürücüsü Matvey Furazhin bulunuyor, ancak Munnich Motorsport sürücüsü ve iki kez DTM Şampiyonu Timo Scheider yarışı kaçırıyor olacak. Bunun yerine bir eSpor rallikros takımı ile ilk kez temsil edilen Alman ekibi diğer WTCR pilotları Nestor Girolami ile yarışa katılacak.

İlk turda yarı finallere çıkmayı başaran Kelvin van der Linde ise, seriye dönüş yapacak olan bir diğer isim olacak.

Geçen yıl, İngiliz serisinin RX150 buggy klasmanında ilk rallikros yarışına katılan Clio Cup İngiltere şampiyonası yarışmacısı ve bir kez İngiliz Turing Otomobil Şampiyonası pilotu Max Coates, ilk rallikros eSpor yarışına çıkıyor olacak.

İtalyan ralli sürücüsü Tamara Molinaro ve Avrupa Ralli Şampiyonası'na katılan isimlerden biri olan Orhan Avcıoğlu da bu hafta sonu 20 pilotlu gridin bir parçası olarak rallikros eSpor serisine katılacak olan isimler arasında bulunmakta.

Sim kategorisinde ise  Quentin D'allOlmo, Lukas Mateja ve DiRT 2.0 Ralli Kros Dünya Şampiyonu Killian D'allOlmo favoriler arasında bulunmakta. Bu üçlüye ise iki İsveçli, Daniel Johansson ve Johan Lundqvist de katılacak ve bu ikili, Hell'deki düzeni altüst edebilir.

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Seri World Rallycross , eSpor
Editör Hal Ridge

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