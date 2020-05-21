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eSpor / Son dakika

Dünya Ralikros Şampiyonası, Motorsport Games ortaklığıyla yeni bir sanal seri başlatıyor

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Dünya Ralikros Şampiyonası, Motorsport Games ortaklığıyla yeni bir sanal seri başlatıyor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 May 2020 16:30

Dünya Rallikros organizatörü IMG, önceki iki bağımsız Rallikros Esports etkinliğinin başarısından sonra, Motorsport Games ile birlikte yeni bir sanal eSpor serisi başlatacak.

İlk etkinlik 31 Mayıs Pazar günü Abu Dhabi'nin Yas Marina Pisti'nde yapılacak ve sonrasında  Norveç, İsveç ve Güney Afrika ayakları gerçekleştirilecek.

eSpor yarışlarında Dünya RX ve diğer motor sporları disiplinlerinden çeşitli konuk sürücülerin bir karışımı olacak. Etkinliklerde eSpor sürücüleri de yer alacak.

Her etkinlik 22 yarıştan oluşacak ve Dünya RX'in Facebook ve YouTube hesabı ile Motorsport.tv'den iki buçuk saat boyunca canlı yayınlanacak.

IMG Motorsports Events'in başkan yardımcısı Paul Bellamy, "Bu süre zarfında taraftarlarımıza rallikros heyecanı yaşatma konusunda elde ettiğimiz başarıdan çok memnunuz ve etkinliği daha da genişletmekten heyecan duyuyoruz."

"Bu yeni formatı destekledikleri için ortaklarımıza, sürücülerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelecekte daha fazla seçenek sunmayı umuyoruz." dedi.

Motorsport Games CEO'su Dmitry Kozko, "Motorsport Games olarak FIA Dünya Rallikros Şampiyonası ve Codemasters ile ortaklığımızı World RX Esports'la genişletmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

World RX Esports takvimi:

31 Mayıs World RX Esports Abu Dhabi - Yas Marina Circuit
21 Haziran World RX Esports Norveç - Hell
28 Temmuz World RX Esports İsveç - Holjes
19 Ağustos World RX Esports Güney Afrika - Cape Town

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