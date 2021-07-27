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Codemasters’ın yeni yarış oyunu GRID Legends tanıtıldı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Codemasters’ın yeni GRID yarış oyunu GRID Legends, EA Play Live etkinliğinde tanıtıldı.

Codemasters’ın yeni yarış oyunu GRID Legends tanıtıldı

En son yapılan GRID oyunu 2019’da çıkmıştı ve yeni çıkacak olan GRID oyunu öncekilerde olan bazı içeriklere sahip olacak. Bu versiyonun amacı, yeni bir adım atıp oyuna hikaye modu eklemek olacak.

TOCA RACE Driver 3 ya da F1 2021 Braking Point’i sevenlerin merakları, oyunun yeni fragmanının yayınlanması ardından artacak gibi gözüküyor.

 

Hikaye modundaki karakterlerden Ravenwest Motorsport sürücüsü Nathan McKane, bir sesten ve griddeki bir isimden daha fazlası olacak; o artık gerçek bir insan. Ona, Ncuti Gatwa eşlik edecek. Ayrıca oyunda, The Mandalorian filminde kullanılan Artırılmış Gerçeklik teknolojisinden faydalanıldı.

 

Yarışların düzenleneceği konumlar arasında GRID’de zaten Brands Hatch ve Indianapolis vardı ve buna, Londra ve Moskova da eklenecek. 130’dan fazla pist ve 100’den fazla araç olacak.

Artık birden fazla kategoride yarışılabilecek. 

 

İlk gösterimdeki araçlar Shelby Cobra, Chevrolet Corvette C7, Stadium SUPER Truck, tek koltuklu elektrikli araçlar ve 1990’ların öne çıkan binek otomobillerinden Audi A4’ü içeriyor.

GRID oyunlarında her zaman çeşitli araçlar vardı ve Legends oyunu bunu devam ettirecek.

 

Codemaster GRID Oyunu’nun direktörü Chris Smith, “Oyunculara daha fazla seçenek sunduk, hayallerindeki yarışı onlara sunabilmek için drift modunu geri getirmek gibi birçok şey yaptık.”

Oyun 2022’de PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series için piyasaya çıkacak.

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