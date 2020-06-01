Codemasters, WRC oyununun resmi lisansını devralıyor

Codemasters şu anda çok sayıda yarış/ralli oyunun lisansını elinde bulunduruyor. Uzun yıllardır Formula 1'in resmi oyun lisansını elinde bulunduran şirket, aynı zamanda DiRT, Grid ve Colin McRae Rally gibi oyunlara da sahip.

Yapılan anlaşma gereği WRC oyununun lisansı 2022 sonuna kadar Nacon'da yani eski adıyla Bigben Interactive'de olacak. Ancak Codemasters, seri organizatörleriyle yaptığı yeni anlaşmayla birlikte 2023 yılından itibaren WRC oyununu geliştirmek ve yayınlamak için özel bir lisansa sahip olacak.

Bu konudaki imzalar atıldı ve anlaşma seriyle ilgili eSpor turnuvalarını da kapsayacak.

Anlaşma 2023-2027 yılları arasındaki beş yılı kapsayacak.

Öte yandan serinin bir sonraki oyunu olan WRC 9, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 3 Eylül'de piyasaya sunulacak.

WRC 10 ve WRC 11 oyunlarını da yine Nacon çıkaracak.