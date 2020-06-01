Codemasters, WRC oyununun resmi lisansını devralıyor

eSpor
eSpor
R
eSpor
IndyCar Open Wheel 250
03 Nis
-
03 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IndyCar Esports at Barber
04 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 3
05 Nis
-
05 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 2: Zolder
09 Nis
-
09 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
MotoGP Red Bull Ring Sanal Yarışı
12 Nis
-
12 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 2
15 Nis
-
15 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
TR Endurance League
16 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 3: Watkins Glen
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IMSA iRacing Pro Series: Laguna Seca
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Home Challenge sezon öncesi testi
18 Nis
-
18 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 4
19 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 3
21 Nis
-
22 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 4: Monza
23 Nis
-
23 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
23 Nisan E-Ralli Kupası
23 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 1
25 Nis
-
25 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ANOK Türkiye Evden Yarışıyor
25 Nis
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
SRO E-Sport GT Series
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
26 Nis
-
01 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 5
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 4
27 Nis
-
27 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 5: Barcelona
30 Nis
-
30 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 2
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Indycar iRacing Challenge 6. Ayak
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 6
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Dünya RX Invitational 2. ayak: Montalegre
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 5
06 May
-
06 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Monaco FE Pist turu
07 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 6: Phillip Island
07 May
-
07 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 7
09 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 6
13 May
-
13 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Round 7: Oran Park
14 May
-
14 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 4
16 May
-
16 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Celebrity Supercars Erace
18 May
-
18 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 7
20 May
-
20 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Round 8: Silverstone
21 May
-
21 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
BRDC Esports Championship: Monza
21 May
-
21 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 5
23 May
-
23 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 6
30 May
-
30 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Sanal Le Mans 24 Saat
13 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSpor / Son dakika

Codemasters, WRC oyununun resmi lisansını devralıyor

paylaşım
yorumlar
Codemasters, WRC oyununun resmi lisansını devralıyor
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Haz 2020 13:21

Codemasters, 2023 yılından itibaren Dünya Ralli Şampiyonası'nın oyun lisansını Bigben Interactive'den devralacak.

Codemasters şu anda çok sayıda yarış/ralli oyunun lisansını elinde bulunduruyor. Uzun yıllardır Formula 1'in resmi oyun lisansını elinde bulunduran şirket, aynı zamanda DiRT, Grid ve Colin McRae Rally gibi oyunlara da sahip.

Yapılan anlaşma gereği WRC oyununun lisansı 2022 sonuna kadar Nacon'da yani eski adıyla Bigben Interactive'de olacak. Ancak Codemasters, seri organizatörleriyle yaptığı yeni anlaşmayla birlikte 2023 yılından itibaren WRC oyununu geliştirmek ve yayınlamak için özel bir lisansa sahip olacak.

Bu konudaki imzalar atıldı ve anlaşma seriyle ilgili eSpor turnuvalarını da kapsayacak.

Anlaşma 2023-2027 yılları arasındaki beş yılı kapsayacak.

Öte yandan serinin bir sonraki oyunu olan WRC 9, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 3 Eylül'de piyasaya sunulacak.

WRC 10 ve WRC 11 oyunlarını da yine Nacon çıkaracak.

 
Sonraki haber
Dünya RX eSpor yarışını van Gisbergen kazandı, Leclerc ise çılgın bir başlangıç yaptı

Önceki haber

Dünya RX eSpor yarışını van Gisbergen kazandı, Leclerc ise çılgın bir başlangıç yaptı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC , eSpor
Editör Emmanuel Touzot

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Turrini'ye göre Schumacher 2021'de Raikkonen'in yerini alabilir

2
Formula 1

Marko: "Mercedes'in arka planda çok fazla şey oluyor"

2s
3
eSpor

Codemasters, WRC oyununun resmi lisansını devralıyor

1s
4
Formula 1

Pilotlar, Hamilton'ın açıklaması sonrası ırkçılığı kınamaya başladı

5
Formula 1

Mugello, ikinci İtalya GP'ye ev sahipliği yapabilir

1s

Son Videolar

Sanal Le Mans 24 Saat - 50 takım, 200 pilot 01:00
eSpor

Sanal Le Mans 24 Saat - 50 takım, 200 pilot

Formula E Race at Home Challenge: Round 6 - Start 01:07
eSpor

Formula E Race at Home Challenge: Round 6 - Start

Formula E Race at Home Challenge - 6. Ayak 02:00:00
eSpor

Formula E Race at Home Challenge - 6. Ayak

MONZA'DA, TOZU DUMANA KATTIK! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 34 22:16
eSpor

MONZA'DA, TOZU DUMANA KATTIK! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 34

F1 2020: Hanoi Pist düzeni 02:09
eSpor

F1 2020: Hanoi Pist düzeni

Son Haberler

Codemasters, WRC oyununun resmi lisansını devralıyor
eSpr

Codemasters, WRC oyununun resmi lisansını devralıyor

Dünya RX eSpor yarışını van Gisbergen kazandı, Leclerc ise çılgın bir başlangıç yaptı
eSpr

Dünya RX eSpor yarışını van Gisbergen kazandı, Leclerc ise çılgın bir başlangıç yaptı

Sanal Silverstone MotoGP: Lorenzo katıldığı ilk yarışı kazandı
eSpr

Sanal Silverstone MotoGP: Lorenzo katıldığı ilk yarışı kazandı

F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Suzuka, Yarış 22:00'da!
eSpr

F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Suzuka, Yarış 22:00'da!

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. ayak- Kazananlar Aytaç Gördös ve Murat Tüter!
eSpr

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. ayak- Kazananlar Aytaç Gördös ve Murat Tüter!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.