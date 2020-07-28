Codemasters, F1 2020 oyununa siyah Mercedes'i ekledi

Codemasters, F1 2020 oyununu Red Bull Ring'de gerçekleştirilen Formula 1 sezonunun ilk yarışından 2 gün sona 7 Temmuz'da yayınlamıştı.

Mercedes, sezon başlamadan önce ırkçılığa karşı hazırlamış olduğu siyah renkli özel tasarım ile yarışacağını duyurmuştu. O arada Codemasters, Mercedes tasarımını yetiştiremedi. Bu süreçte Mercedes'in kış testlerinde kullandığı orijinal gri renk tasarımı kullanıldı.

Yeni güncellemede hem Mercedes'in 2020 aracının tasarımı, hem de Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın tulumları siyah renge dönüştürüldü ve kask tasarımları değiştirildi.

F1 2020'yi bilgisayarda oynayanlar güncellemeyi pazartesi günü alırken Xbox ve Playstation 4 kullanıcıları birkaç gün daha bekleyecekler.

Güncelleme içerisinde ayrıca MyTeam oyun modunda 3 güncelleme yaptı. Irkçılık karşıtı diğer araçlara eklenen gök kuşağı gibi tasarımların ilerleyen süreçte eklenmesi planlanıyor.

Oyunda orijinal 2020 F1 takviminde yer alan 22 yarış bulunuyor. Takvime sonradan eklenen Imola, Mugello, Portimao gibi pistler çok büyük çalışma gerektirdiği için oyuna eklenmeyecek.

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