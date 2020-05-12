Codemasters, F1 2020'nin ilk fragmanını yayınladı

eSpor
eSpor
R
eSpor
IndyCar Open Wheel 250
03 Nis
-
03 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IndyCar Esports at Barber
04 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 3
05 Nis
-
05 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 2: Zolder
09 Nis
-
09 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
MotoGP Red Bull Ring Sanal Yarışı
12 Nis
-
12 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 2
15 Nis
-
15 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
TR Endurance League
16 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 3: Watkins Glen
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IMSA iRacing Pro Series: Laguna Seca
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Home Challenge sezon öncesi testi
18 Nis
-
18 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 4
19 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 3
21 Nis
-
22 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 4: Monza
23 Nis
-
23 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
23 Nisan E-Ralli Kupası
23 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 1
25 Nis
-
25 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ANOK Türkiye Evden Yarışıyor
25 Nis
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
SRO E-Sport GT Series
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
26 Nis
-
01 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 5
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 4
27 Nis
-
27 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 5: Barcelona
30 Nis
-
30 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 2
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Indycar iRacing Challenge 6. Ayak
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 6
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Dünya RX Invitational 2. ayak: Montalegre
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 5
06 May
-
06 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Monaco FE Pist turu
07 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 6: Phillip Island
07 May
-
07 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 7
09 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSpor / Son dakika

Codemasters, F1 2020'nin ilk fragmanını yayınladı

paylaşım
yorumlar
Codemasters, F1 2020'nin ilk fragmanını yayınladı
Ekleyen:
, Editör
12 May 2020 16:28

Codemasters, iki aydan daha az bir süre içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen F1 2020'nin ilk fragmanını yayınladı.

Codemasters F1 2020'nin piyasaya sürülmesine iki ay kala, Formula 1 ve Formula 2 yarışlarını içeren yeni bir fragman yayınladı.

Bu fragmanda Brian Tyler'ın bestelediği F1'in resmi müziği eşliğinde oyuna dair yeni bilgiler verildi.

Yeni oyunda  70'lerin ve 80'lerin araçları yer almayacak.

Ferrari Ferrari T2, McLaren M23D ve diğer Lotus 72D'ler artık menüde olmayacak ve 1990'lardan itibaren 16 tarihi araç kullanılabilecek.

Ayrıca Michael Schumacher versiyonunda dört tarihi araç daha yer alacak.

Oyun 10 Temmuz'da Xbox One, PS4 ve PC platformunda piyasaya sürülecek.

Sonraki haber
TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde ilk gün tamamlandı

Önceki haber

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde ilk gün tamamlandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

eNASCAR Pro Invitational: Raund 7

eNASCAR Pro Invitational: Raund 7

9 May - 9 May
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Yarış
Cmt 9 May
Cmt 9 May
00:00
00:00

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Sainz ile anlaştı, 48 saat içinde açıklanacak!

1s
2
Formula 1

Resmi: Vettel, Ferrari'den ayrılıyor!

3
Formula 1

Wolff: "Mercedes, Vettel'in kararını görmezden gelemez"

3s
4
Formula 1

Vettel: "Ferrari'den ayrılmamın sebebi para değil"

5
Formula 1

Vettel, Ferrari'nin kendisine yeteri kadar değer vermediğini düşünmüş

Son Videolar

F1 2020'nin fragmanı yayınlandı 01:17
eSpor
43dk

F1 2020'nin fragmanı yayınlandı

SRO E-Sports GT Series - Spa-Francorchamps Pro Yarış startı 03:35
eSpor

SRO E-Sports GT Series - Spa-Francorchamps Pro Yarış startı

Formula E Race at Home Challenge Round 3: Monaco - Özet 01:59
eSpor

Formula E Race at Home Challenge Round 3: Monaco - Özet

Formula E Race at Home Challenge Round 3: Monaco - Büyük kaza 00:56
eSpor

Formula E Race at Home Challenge Round 3: Monaco - Büyük kaza

Canlı izle: Formula E Race At Home Challenge - Monaco 02:00:00
eSpor

Canlı izle: Formula E Race At Home Challenge - Monaco

Son Haberler

Codemasters, F1 2020'nin ilk fragmanını yayınladı
eSpr

Codemasters, F1 2020'nin ilk fragmanını yayınladı

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde ilk gün tamamlandı
tspr

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde ilk gün tamamlandı

Rossi, Yamaha ile Misano Sanal Yarışı'na katılacak
eSpr

Rossi, Yamaha ile Misano Sanal Yarışı'na katılacak

F1 Sanal Grand Prix: İspanya'nın galibi Russell oldu!
F1

F1 Sanal Grand Prix: İspanya'nın galibi Russell oldu!

Hamilton, eSpor yarışlarına katılmasa da bireysel çalışıyormuş
eSpr

Hamilton, eSpor yarışlarına katılmasa da bireysel çalışıyormuş

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.