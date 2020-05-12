Codemasters, F1 2020'nin ilk fragmanını yayınladı

Codemasters F1 2020'nin piyasaya sürülmesine iki ay kala, Formula 1 ve Formula 2 yarışlarını içeren yeni bir fragman yayınladı.

Bu fragmanda Brian Tyler'ın bestelediği F1'in resmi müziği eşliğinde oyuna dair yeni bilgiler verildi.

Yeni oyunda 70'lerin ve 80'lerin araçları yer almayacak.

Ferrari Ferrari T2, McLaren M23D ve diğer Lotus 72D'ler artık menüde olmayacak ve 1990'lardan itibaren 16 tarihi araç kullanılabilecek.

Ayrıca Michael Schumacher versiyonunda dört tarihi araç daha yer alacak.

Oyun 10 Temmuz'da Xbox One, PS4 ve PC platformunda piyasaya sürülecek.