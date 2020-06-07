Cem, Veloce'nin düzenlediği Bakü F1 yarışını son metrelerde kazandı

Veloce Esports tarafından düzenlenen Bakü Formula 1 yarışında temsilcimiz Cem Bölükbaşı da yer aldı.

Sıralama turlarında James Baldwin pole pozisyonunu kazanırken, Cem ikinci, Nicholas Latifi üçüncü ve Lando Noris dördüncü oldu.

Leclerc sıralama turlarında 18. sırada yer aldı.

Yarış 13 tur üzerinden gerçekleştirilirken Baldwin ve Cem ilk bölümde ilk iki sırada yer aldılar. Tüm yarış boyunca birbirlerini kovalayan ikili, son bölümde kıyasıya bir rekabete girdiler.

Temsilcimiz, son turda rakibini iyice zorlamaya başladı ve son düzlükte harika bir geçiş yaparak zafere ulaşan isim oldu. Bu atak akıllara Valtteri Bottas'ın Lance Stroll'ü geçişini getirdi.

Baldwin ise ikinci oldu. Latifi yarışı yedinci bitirirken, Charles Leclerc ve Lando Norris yarışı tamamlamadılar.