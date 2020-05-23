Cem Bölükbaşı, sanal Formula E yarışına katılacak

UNICEF'in koronavirüs fonu yararına, Motorsport Games ile ortaklaşa yapılan sanal şampiyonada heyecan Berlin'de devam edecek.

2.38 kilometrelik pist, gerçek hayattaki Formula E sezonlarının tamamında yer aldı ve ilk kez 2015'te gerçekleşti.

Formula E'nin düzenlediği sanal yarış hafta sonunda iki yarış bulunuyor ve bunlardan ilkinde sadece gerçek Formula E pilotları, diğerinde ise farklı eSpor sürücüleri ve bazı yarış pilotları yer alıyor.

Cem Bölükbaşı, Twitter hesabı üzerinden Formula E yarışında yer alacağını belirtti ancak hangi kategoride yarışacağına yer vermedi.

Temsilcimizin gerçek pilotların olduğu kategoride değil, diğer kategoride yarışması bekleniyor.

Race at Home Challenge'ın beşinci yarışı, 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak ve Formula E websitesi, Facebook, YouTube, Twitter ve Twitch'ten izlenilebilecek. Yayın TSİ 17.30'da başlayacak.