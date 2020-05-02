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eSpor / Son dakika

Cem Bölükbaşı, harika mücadelede Leclerc'i yendi!

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Cem Bölükbaşı, harika mücadelede Leclerc'i yendi!
Ekleyen:
, Şef Editör
2 May 2020 20:02

Türkiye'nin özellikle sanal yarışlardaki gururu Cem Bölükbaşı, bu akşam gerçekleştirilen Not the GP serisi yarışında Charles Leclerc'i mağlup etmeyi başardı.

Not the GP serisinin sıradaki yarışı bu akşam Almanya'nın Hockenheim pistinde gerçekleştirildi. 

Yarışın başında Nicholas Latifi ve Charles Leclerc arasında gerçekleşen liderlik mücadelesinde kazanan isim Leclerc olurken, Latifi daha sonra Cem'e geçilmekten kurtulamadı.

Yarışta genel olarak tek pit stop yapılırken pitlerden sonra liderlik için Cem ile Charles arasında çok büyük mücadele yaşandı. İki pilot sürekli olarak birbirlerini geçerek liderliğe yükseldi ve bu mücadele son tura kadar devam etti.

Son turda Leclerc önde kalmayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü ancak Ferrari Formula 1 pilotunun 3 sn zaman cezası bulunuyordu.

Bu cezayla birlikte kazanan isim Cem Bölükbaşı olurken Leclerc yarışı ikinci sırada tamamlamış oldu.

Yarışın başında liderliğe yükselen Williams F1 pilotu Nicholas Latifi, 6 sn geride yarışı 3. sırada tamamladı.

 
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