Castro ve Buttafuoco, NH4 Pro League'in WGI'da yapılan yarışını kazandılar

PlayStation 4

İlk yarış, PS4 sürücüleri arasında yapıldı ve starttan finişe kadar heyecan dolu bir yarış geçti.

Pole pozisyonunun sahibi olan Brandyn Gritton, yarışın erken bölümlerinde liderliği korusa da daha sonrasında yarışın ilerleyen bölümlerinde birincilik, Nick Jobes ve Maxwell Castro arasında yer değiştirdi. İki sürücü, liderlik için tekerlek tekerleğe bir mücadele sergiledi.

Kyle Arnold da bu üçlüye dahil oldu ve Jobes'a karşı bir atak yaptı, ancak Joey Stone'un yerini belli etmesi ile beraber yerini kaybetti.

Jobes, Castro ve Arnold, öndeki isimler arasında pitlere giren ilk isimler oldular, bir tur sonrasında ise Stone pitlere geldi. Yarışa, Castro'nun önünde dönen Stone, Castro ile birincilik için mücadele verdi ancak Arnold, bu ikilinin temas etmesi ile beraber liderliği ele geçirdi.

Son pitstoplar ise yarış bitimine 8 tur kala yapıldı, liderliği Arnold alırken arkasındaki Castro ise liderlik için onu takip ediyordu.

Son tura doğru gelinirken Arnold dış taraftaki duvara temas etti ve Castro, ilk viraja doğru gelinirken lidere atak yaparak liderliği ele geçirdi. Arnold, tur boyunca Castro'ya yakın bir mesafeyi korudu ve son turda atak yapmayı denedi.

Atak sonrasında Castro, rakibine karşı savunma yaptığı sırada kapıyı sert bir şekilde kapatarak rakibini duvara sıkıştırdı. Çaylak Castro, çizgiyi ilk sırada geçerek yarışı kazandı, Stone ise yarışı Castro'nun 0.1 saniye arkasında tamamladı.

Cody Giles ise temas sonrasında üçüncülüğe çıkmayı başarırken Arnold yarışı dördüncü sırada tamamladı. Jobes ilk beşi tamamlayan isim oldu ve Castro ile beraber şampiyona lideri oldu.

Chip Ganassi Gaming sürücüsü Castro, yarış sonrasında şunları söyledi: "İnanılmazdı. Aracın kontrolünü kaybettim ve geri toparlamak için aracı sola kırdım. Ancak Arnold ile temas ettik ve onun yarışını mahvettiğim için çok kötü hissediyorum."

Xbox One

Xbox platformundaki yarış, PS4'teki yarışa göre daha sakin geçmiş olsa da hâlâ heyecanlı anlara sahne oldu. Daniel Buttafuoco yarışı baştan sona kontrol altına aldı ve Luis Zaiter'e karşı erken bir fark açtı.

İki pitstop yapılan yarışta, pitstoplara rağmen ikilinin yeri değişmedi.

Ancak ilk 10'un ikinci yarısındaki savaş ise ilgi çekiciydi. Tam tamına yedi araç, yedincilik ve onunculuk arasındaki pozisyonlar için savaştılar. Bu rekabet, Matthew Heale ve Mitch Diamond'ın ilk virajdaki temasları ile sona erdi, ancak her iki sürücü birden yarışa devam etti.

Germain Gaming pilotu Buttafuoco yarışı kazandı ve takımın, PS4 yarışında Arnold ile yaşadığı üzüntü sonrasında toparlamasını sağladı. Zaiter ise yarışı, galibin üç saniye arkasında, rahat bir ikincilik ile tamamladı.

Justin Brooks yarışı üçüncü tamamlarken dördüncü sıranın sahibi ise, yarışa son sıralardan başlayan Nick Walker oldu. Slade Gravitt ise ilk beşi tamamlayan isim oldu.

Buttafuoco yarış hakkında şunları söyledi: "Germain Gaming ve Germain Racing'in bana sunduğu bu şans nedeniyle çok minnettarım. Bu tür fırsatlar çok kolay bir şekilde insana verilmez. Bunun için çok çalıştık."

İlk iki yarış sonrasında Buttafuoco, şampiyonluk sıralamasında Brooks ile beraber 65 puanla liderliği paylaşıyorlar.

Motorsport Games, NASCAR ve the Race Team Alliance ile ortaklaşa yapılan NASCAR Heat Pro League, 14 eNASCAR takımını içeriyor ve NASCAR video oyunları serisinin en yeni oyunu olan NASCAR Heat 4'te yapılıyor. Her takım, bir Xbox oyuncusu ve bir PlayStation 4 oyuncusu olmak üzere iki oyuncu ile piste çıkıyor.