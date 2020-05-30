Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. Yarış - Red Bull Ring

2020 sezonunda hayata geçen TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, bu akşam 22:00'da Avusturya ayağı ile başlıyor.

250 sürücü arasından elemeleri geçen en hızlı 14 sürücü,10 ayaklı şampiyonada mücadele edecekler. 14 sürücü toplam 20 yarışın ardından en çok puanı alarak Dijital Pist Şampiyonu olmak ve büyük ödülü kazanmak için mücadele edecekler.

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası yarışlarını Motorsport.com üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.