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eSports / Canlı anlatım

Canlı izle: #NotTheBahGP F1 Espor yarışı

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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Mar 2020 17:37

Lando Norris, Nicholas Latifi ve Nico Hulkenberg gibi isimlerin mücadele edeceği #NotTheBahGP Veloce ESpor yarışını 21:00'de seyredebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSports
Pilotlar Lando Norris , Nico Hulkenberg Şimdi al , Stoffel Vandoorne

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