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eSpor / Son dakika

Button ve Montoya, Sanal Le Mans 24 Saat'e katılacak

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Button ve Montoya, Sanal Le Mans 24 Saat'e katılacak
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 May 2020 17:09

Formula 1's 2009 world champion Jenson Button has entered a team in June's Virtual Le Mans 24 Hours.

Motorsport Games'in işbirliğiyle düzenlenecek olan Sanal Le Mans 24 Saat yarışına katılacak isimler belli olmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar çok sayıda yıldız ismin yarışta yer alacağı açıklandı. Bugün bu isimlere yenileri eklendi.

Team Rocket Zansho takımı, sanal yarışa Jenson Button ve Alex Buncombe ikilisiyle katılacağını açıkladı. Bu iki isme Jan von der Heyde ile Matt Richard eşilik edecek.

Ayrıca IDEC Sport Racing'de Paul-Loptup Chatin ve Richard Bradley yarışırken, Multimatic Zansho'da Andy Priaulx ile Sebastian Priaulx yarışacak.

Team Penske, Juan Pablo Montoya ve Simon Pagenaud ikilisinin yarışta yer alacağını doğruladı.

Jean Eric Vergne, Max Verstappen, Felipe Massa, Lando Norris, Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly, Giancarlo Fisichella, Andre Lotterer ve Neel Jani gibi isimlerin de yarışta yer alacağı açıklanmıştı.

Motorsport Games, ACO ve FIA işbirliği ile 13 - 14 Haziran tarihlerinde 50 aracın yer aldığı sanal 24 Saat yarışı yapılacak.

Sanal Le Mans 24 SaAt, Motorsport.tv'den canlı olarak yayınlanacak. Yarış TSI 16:00'da başlayacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , eSpor
Editör Josh Suttill

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