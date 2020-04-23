BOM E-Team 2020 GT Şampiyonası başladı
Borusan Otomotiv Motorsport tarafından 'Sanaldan Gerçeğe Giden Yol' sloganı ile bu sene üçüncüsü düzenlenen BOM E-Team GT Şampiyonası'nın ilk yarışı 20 Nisan'da Silverstone'da gerçekleşti.
Önceki sezonlardan farklı olarak bu sene şampiyona formatına eklenen hotlap etkinlikleri ile toplam 4 hotlap ve 4 yarıştan oluşan şampiyonanın finali 20 Eylül'de, İstanbul Park sanal pistinde koşulacak.
Hotlap etkinliklerinde en iyi zamanı elde eden, yarışlarda ise ilk 5'e giren e-sporcular final hakkının yanı sıra BOM Akademi'den Performans Sürüş Eğitimi alma hakkı kazanacak ve gerçek pistlere kavuşacak.
Finalistler arasından seçilen 4 e-sporcu BOM E-Team 2021'i oluşturacak. BOM Akademi eğitmenlerinin yapacağı detaylı incelemeler sonucunda seçilecek 4 katılımcı ise BOM Akademi Motor Sporları Eğitimi alacak ve içlerinden 1 tanesi Borusan Otomotiv Motorsport desteği ile gerçek bir yarışta start alacak.
BOM'un Genç Yetenek Projesi'nin bir uzantısı olan bu kurgu 2018'de gerçekleştirilen ilk şampiyonadan beri başarıyla uygulanıyor ve sim yarışçıları tarafından yakından takip ediliyor. İlk şampiyonanın sonucunda seçilen ve BOM desteği ile start aldığı 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 6. ayak yarışlarında 2 birincilik elde eden Tunca Gönüldaş bu başarı hikayesinin en somut örneği.
OM E-Team yarışlarında motor sporları severlerin gerçek pistlerden iyi tanıdığı turkuaz BMW Z4 GT3'ün sanal versiyonu kullanılırken, hotlap etkinliklerinde farklı BMW modelleri piste çıkıyor.
Organizasyon ekibi geçtiğimiz günlerde önemli bir sürpriz açıkladı.
8.'ye 6 puan
9.'ya 5 puan
10.'ya 4 puan
11.'ye 3 puan
12.'ye 2 puan
13.'ye 1 puan)
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|Seri
|eSports
|Editör
|Kemal Şengül
BOM E-Team 2020 GT Şampiyonası başladı
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