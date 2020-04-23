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BOM E-Team 2020 GT Şampiyonası başladı

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BOM E-Team 2020 GT Şampiyonası başladı
Ekleyen:
, Editör
23 Nis 2020 16:12

Borusan Otomotiv Motorsport tarafından 'Sanaldan Gerçeğe Giden Yol' sloganı ile bu sene üçüncüsü düzenlenen BOM E-Team GT Şampiyonası'nın ilk yarışı 20 Nisan'da Silverstone'da gerçekleşti.

Önceki sezonlardan farklı olarak bu sene şampiyona formatına eklenen hotlap etkinlikleri ile toplam 4 hotlap ve 4 yarıştan oluşan şampiyonanın finali 20 Eylül'de, İstanbul Park sanal pistinde koşulacak.

Hotlap etkinliklerinde en iyi zamanı elde eden, yarışlarda ise ilk 5'e giren e-sporcular final hakkının yanı sıra  BOM Akademi'den Performans Sürüş Eğitimi alma hakkı kazanacak ve gerçek pistlere kavuşacak.

Finalistler arasından seçilen 4 e-sporcu BOM E-Team 2021'i oluşturacak. BOM Akademi eğitmenlerinin yapacağı detaylı incelemeler sonucunda seçilecek 4 katılımcı ise BOM Akademi Motor Sporları Eğitimi alacak ve içlerinden 1 tanesi Borusan Otomotiv Motorsport desteği ile gerçek bir yarışta start alacak.

BOM'un Genç Yetenek Projesi'nin bir uzantısı olan bu kurgu 2018'de gerçekleştirilen ilk şampiyonadan beri başarıyla uygulanıyor ve sim yarışçıları tarafından yakından takip ediliyor. İlk şampiyonanın sonucunda seçilen ve BOM desteği ile start aldığı 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 6. ayak yarışlarında 2 birincilik elde eden Tunca Gönüldaş bu başarı hikayesinin en somut örneği.

OM E-Team yarışlarında motor sporları severlerin gerçek pistlerden iyi tanıdığı turkuaz BMW Z4 GT3'ün sanal versiyonu kullanılırken, hotlap etkinliklerinde farklı BMW modelleri piste çıkıyor.

Organizasyon ekibi geçtiğimiz günlerde önemli bir sürpriz açıkladı.

Şampiyonada final hakkını ucundan kaçıran en istikrarlı katılımcılara bir teselli ödülü verilecek. Yarışlarda ilk 5'i takip eden dereceleri elde edenler sezon boyunca puan kazanacak ve en yüksek 3 puanı toplayanlar da finalistler beraber BOM Akademi Performans Sürüş Eğitimi'ne davet edilecek.
 
(5.'ye 10 puan
6.'ya 8 puan
7.'ye 8 puan
8.'ye 6 puan
9.'ya 5 puan
10.'ya 4 puan
11.'ye 3 puan
12.'ye 2 puan
13.'ye 1 puan)
 
SIRADAKİ ETKİNLİKLER
*Hotlap 2 / 1-4 Mayıs Brands Hatch - BMW M235i
*Yarış 2 / 24 Mayıs Paul Ricard
*Yarış 3 / 21 Haziran Zandvoort
*Hotlap 3 / 3-6 Temmuz İmola - BMW M3 E92
*Yarış 4 / 19 Temmuz Spa Francorchamps
*Hotlap 4 / 20-31 Ağustos Nürburgring - BMW M4 Coupe'
*Final yarışı yine ve geleneksel olarak İstanbul Park'ta, 20 Eylül'de.

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Editör Kemal Şengül

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