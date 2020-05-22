Berlin'de Formula E Race at Home Challenge yarışından ne beklemeliyiz

UNICEF'in koronavirüs fonu yararına, Motorsport Games ile ortaklaşa yapılan sanal şampiyonanın an itibariyle lideri, son iki yarışı kazanan Pascal Wehrlein.

2.38 kilometrelik pist, gerçek hayattaki Formula E sezonlarının tamamında yer aldı ve ilk kez 2015'te yapıldı. Şimdi ise Berlin E-Prix, yapılan sanal yarışlar olan Monaco, Hong Kong ve sanal ortamda tasarlanmış Electric Docks'a katıldı.

Bir önceki Race at Home Challenge'ın Hong Kong yarışında, ıslak zeminde pole pozisyonunu alan Venturi sürücüsü Edoardo Mortara, Motorsport.com için 10 viraja sahip olan pistte sürüş yaptı ve pist hakkında bilgiler verdi.

Zemin:

FE gerçek hayattaki yarışta, eski bir havalimanını kullanıyor ve bu alan, havalimanının Soğuk Savaş döneminde kullanılması sonucunda beton zemine sahip.

Pistin genişletildiği alanlar - her bölümün birleştiği alanlar - ise sürüşün tümsekli geçmesini sağlarken, zeminin beton olması sebebiyle sarsıntılı bir sürüş ortaya çıkıyor.

Mortara şunları söylüyor: "Zemin normal asfalt değil, çok daha farklı. Çok sert bir beton zemine sahipsiniz, ki normalde piste çok büyük bir yol tutuşu sağlar ve lastikler için biraz daha sorun çıkartır. Aracın ayarları Berlin'de biraz daha farklıdır."

Havalimanı, 2008 yılında kullanıma kapatıldı ve sonrasında seyrek bir şekilde kullanıldı. Ancak buna rağmen pistin gelişimi büyük bir şekilde artış göstermiyor.

Mortara şu şekilde devam ediyor: "Aslında pistin çokça gelişmesini beklersiniz, ancak pek de fazla gelişmiyor. Oraya gittiğinizde elinizde olan yol tutuş zaten fazla, çünkü özel bir zemine sahipsiniz. Yarış hafta sonunda ise, yarış çizgisi dışındaki lastik parçalarına dikkat etmeniz lazım çünkü çok sarsıntılı bir yarış geçiriyorsunuz. Böyle olduğunda da lastik kullanımı biraz daha fazla oluyor."

Tempelhof layout Photo by: FIA Formula E

İlk üç viraj

İlk viraj FE takvimindeki en uzun virajlardan bir tanesi. Ana düzlük, 270 derecelik bir sola kıvrılan viraj ile birleştikten sonra, ikinci ve üçüncü virajı oluşturan çifte apeks düzenine geçiş yapılmakta.

İlk virajda yer alan uzun yaklaşım ile pilotlar, apekste süzülerek fren yapıyor, ki bu da pilotların araçlarında arka kısmı kaybetmesine sebep olabilir. Yarış çizgisi dışında bulunan kirli alan ile beraber bu viraj, en çok zaman kazanılacak alan haline geliyor.

Mortara bu bölümü şu şekilde açıklıyor: "Pistin ilk kısmında uzun bir sola dönüş var ve daha sonrasında sert sağa kıvrılan virajlar bulunmakta. İkinci ve üçüncü virajlar çok yavaş. Bunlar gibi yavaş virajlarda önemli olan şey geç fren yamak ve iyi çıkış yakalamak, özellikle üçüncü virajda."

Dördüncü ve beşinci viraj

Sert bir sola viraj olan dördüncü virajdan sonra pist, beşinci viraj öncesinde tam gaz geçilen bir durumda ve sonrasında da uzun bir arka düzlük bulunmakta.

Mortara şunları söyledi: "Bu viraja gelinirken, ki daha çok minik bir şikan gibi, önemli olan şey virajdan sonra iyi bir çıkış yakalamak, çünkü sonrasında gayet uzun bir düzlük sizi karşılıyor."

Altıncı viraj

Mortara viraj hakkında şunları söyledi: "Pistteki ilk uzun düzlük sonrasındaki viraj, sert bir sola dönüş. Olabildiğince geç fren yapmak çok önemli. Pistin o alanı çok yükseltili, karışık ve ön lastikleri kilitleme konusunda çok kolay bir yapıya sahip."

Yedinci ve sekizinci viraj

Mortara'ya göre yedinci viraj, Formula E takvimindeki en hızlı bölümlerden bir tanesi. Sekizinci viraj ise tam gaz geçiliyor.

Dokuzuncu viraj

Dokuzuncu viraj, Tempelhof'ta bulunan en iyi geçiş imkanını sunuyor. Son sektörde sadece iki viraj ve bir tane U dönüşünün bulunması, sürücülerin virajı derinden almalarına ve önden kayma ile mücadele ettikleri anda apeksi kaçırmalarına yardımcı oluyor.

Mortara şunları söylüyor: "Düzlükten sonra sağa döndüğünüz bir U dönüşü bulunmakta. Burada geç frenaj yapmak önemli, ancak tümsekli bir viraj olduğundan dolayı ön lastikleri kilitlemek gayet kolay. Buradaki çıkış da gayet önemli."

Onuncu viraj

Turun bitişi ise, sürücülerin 50 metre panosunda frenlemeye başladıkları uzun bir viraj ile oluyor. Sürücülerin, kıvrık düzlüğe çıkmadan önce iyi bir çekiş yakalayıp temiz bir şekilde virajı arkalarında bırakmaları çok önemli.

Mortara sözlerini şu şekilde bitiriyor: "Daha sonrasında da son viraja hazırlık yapıyorsunuz. Burası biraz karışık çünkü çıkış gayet açık, bu yüzden viraja biraz da olsa hız taşımanız önemli."

"Eğer iyi bir çıkış yakalarsanız, bu sizi iyi bir konuma getirecektir. Bu biraz sola gidiyor, bu yüzden tam anlamıyla bir düzlük diyemeyiz."

Race at Home Challenge'ın beşinci yarışı, 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak ve Formula E websitesi, Facebook, YouTube, Twitter ve Twitch'ten izlenilebilecek. Yayın TSİ 17.30'da başlayacak.

Sıradaki yarışı Motorsport.tv'den izleyebilirsiniz.