Barcelona'da Van Gisbergen, Verstappen'i geride bıraktı

İspanya GP sanal pistinde yapılan ilk yarışta, Red Bull Holden pilotu Van Gisbergen yarışı pole pozisyonundan başlayarak kazandı.

Yeni Zelandalı pilot, başlangıç ile beraber iyi bir çıkış yaptı ve ilk viraja rahat bir fark ile lider geldi. İlk turun bir diğer kazananı ise, iyi bir çıkışla ikinci sıraya yerleşen Verstappen oldu.

Red Bull Holden ikilisi, dokuz turluk yarışı ilk iki sırada götürdüler ve yarışı, birbirleri ile 1.7 saniye fark ile beraber bitirdiler.

Bu ikilinin arkasında ise Penrite Holden ikilisi vardı. De Pasquale, Will Brown'un önünde yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Penske Ford sürücüsü ve deneyimli sim yarışçısı Scott McLaughlin, ilk virajda yaptığı nadir bir hata ile spin atıp geriye düştü ve seride yapılan ilk yarışı 12. sırada tamamladı.

Hasarı azaltmaya çalışırken yaptığı sürüş sırasında McLaughlin, Garry Jacobson ve Jamie Whincup ile büyük bir mücadeleye girdi.

İkinci yarışa poleden başlayan De Pasquale, ilk iki virajda temas yaşadı. İlk viraja doğru ilerlenirken van Gisbergen tarafından sıkıştırılan De Pasquale, kontrolü kaybetti ve spin attı.

Böylece Van Gisbergen, Verstappen ve McLaughlin'in önünde liderliğe geldi. Verstappen ve McLaughlin ikilisi ile 11 turluk yarışın beşinci turunda pite geldi.

Bu ikiliden iki tur sonra pite gelen Van Gisbergen, Verstappen'in arkasında piste geri döndü. Ancak daha iyi bir lastik ömrüne sahip olan Van Gisbergen, Hollandalı pilot ile arasını kapattı ve dokuzuncu turun başında liderliği geri aldı.

İki Red Bull Holden, 2 saniyenin altında bir farkla yarışı ilk iki sırada tamamladı. McLaughlin yarışı üçüncü sırada tamamladı ve Waters ise dördüncü oldu.

De Pasquale ise en fazla 14.lüğe çıkmayı başardı.

"Eğlenceli bir yarıştı." diyen Van Gisbergen ekledi: "Biraz kaos ile beraber iyi bir yarış da oldu."

"Üst üste iki kez iyi bir start aldım, buna inanamadım. Çok güzeldi. Max ile kapışmamız sırasında, bana "Pastor Maldonado'luk" yaptığımı söylüyordu. Ancak Pastor'un Barcelona'da kazandığını unuttu..."

Bu galibiyet ile beraber Van Gisbergen bir ödül parası kazandı, bunun 1000 dolarlık kısmı ise Wings for Life'a bağışlandı.