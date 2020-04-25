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eSpor / Porsche Supercup Virtual Edition / Son dakika

Canlı: Ayhancan'ın yeni durağı Spa

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Canlı: Ayhancan'ın yeni durağı Spa
Ekleyen:
, Editör
25 Nis 2020 09:52

Tüm dünyada ara verilen motor sporları heyecanı simülasyon yarışlarıyla devam ediyor. Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven ‘Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition’ simülasyon yarış serisinde rakiplerine meydan okuyor. Serinin üçüncü yarış hafta sonu bugün gerçekleşecek.

Porsche Mobil 1 Supercup'ın ilk ayağı Katalonya pistinde gerçekleşti. Ayhancan ilk yarışa pole pozisyonda başlamasına rağmen startta istediği reaksiyonu veremeyince birinciliği kaybetti. Yarışın özellikle son anları nefes keserken Ayhancan, Larry Ten Voorde'yi geçecek bir aralık yakalayamadı ve ilk yarışta ikinciliğe razı oldu.

İkinci yarışın başlangıç sıralamasını ilk yarışın sonucu belirlerken Ayhancan bu kez işi en baştan sıkı tuttu. İkinci sırada başladığı yarışta müthiş bir startla ilk sıraya fırlayan Ayhancan yarışın sonuna kadar Ten Voorde'yi arkasında tutmayı başardı.

Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition'un ikinci ayağında Silverstone pistinde ilk yarışa pole pozisyonda başlayan temsilcimiz Ayhancan, yarışı da kazanmayı başardı. Pole pozisyondan başlamasına rağmen lider götürdüğü ikinci yarışta da tur bindirmek üzere olduğu bir araç spin atınca pist dışına çıkan Ayhancan, liderliğini kaybetti. Bu sonuçla ikinci yarışı kazanan isim ise Larry ten Voorde oldu.

Serinin bir sonraki yarışı bugün Belçika'daki ikonik Spa-Francorchamps pistinde yapılacak. Ayhancan'ın şampiyonluk yolundaki mücadelesini 25 Nisan Cumartes saat 16:00'da Red Bull Türkiye Twitch kanalından seyredebilirsiniz.

Yarışlar Red Bull Gaming Ground @HOME’da

Büyük mücadeleye sahne olacak yarış 25 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı yayınlanacak. Bütün dünyada motor sporlarına hasret kalınan bu günlerde Ayhancan Güven’in simülasyon yarışları Red Bull Gaming Ground @HOME’da devam edecek.

Yarışı bu sayfadan da canlı olarak izleyebilirsiniz.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Etkinlik Porsche Supercup Virtual Edition
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Kemal Şengül

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